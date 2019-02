Guido: ‘Mijn dochter is absoluut niet veilig bij haar moeder. Wat moet ik doen?’

Guido en Britt hebben allebei persoonlijke problemen, en in plaats van de ander te steunen, zitten ze elkaar vooral in de weg. Na lang wikken en wegen zijn ze tot de conclusie gekomen dat een scheiding onvermijdelijk is. Dan blijkt dat geen van beiden de ander geschikt vindt om voor hun dochter te zorgen. Ze gaan allebei voor de volledige voogdij.

Guido: ‘Britt is een gevoelige, angstige vrouw en mijn stemmingswisselingen zijn heel zwaar voor haar. Ik denk dat ze beter af zou zijn met een stabielere man, iemand die haar ondersteunt. Ik zou misschien ook beter gedijen als mijn partner wat steviger in haar schoenen stond en niet bij elke sombere blik in paniek zou raken. Onze problematiek haakt op een ongelukkige wijze in elkaar. Daar zijn we niet alleen zelf de dupe van, ook Ellen, onze dochter van 8 jaar, heeft eronder te lijden.

Als Ellen er niet was geweest, had ik het nog wel willen proberen met Britt. Maar ik zie hoezeer onze emoties en de instabiele situatie Ellen schaden en daarom heb ik besloten dat Britt en ik beter uit elkaar kunnen gaan.

De vraag is nu: waar gaat Ellen wonen? Britt klampt zich enorm aan Ellen vast en die kan zich daar totaal niet tegen verweren. Britt doet echt alles om haar in te palmen. Als Ellen bijvoorbeeld bij een vriendinnetje wil spelen, zegt Britt: ‘Ik weet niet of ik vanavond nog wel thuiskom, hoor,’ Waarop het arme kind de hele middag op de bank blijft zitten.

Bij mij kan Ellen zichzelf zijn. Sinds Britt en ik besloten hebben om te scheiden, gaat het veel beter met me en daarom denk ik dat ik co-ouderschap wel aankan. Bovendien moet ik zorgen dat Ellen niet helemaal door haar moeder wordt opgeslokt. Maar Britt zegt dat als Ellen niet bij haar blijft wonen, ze onze dochter iets zal aandoen. En ik weet niet helemaal zeker of dat alleen maar bluf is.’

Britt: ‘Guido heeft een psychiatrisch ziekte die maakt dat hij soms heel passief is en op andere momenten juist extreem emotioneel. Hij kan wel zeggen dat het beter gaat sinds we besloten hebben om te scheiden, maar het nare is nou juist dat zijn stemming elk moment kan omslaan. Als hij somber is, zit hij de hele dag op de bank te roken en voor zich uit te staren. Op andere momenten loopt hij huilend door het huis, met gierende uithalen, en dan duwt hij alles en iedereen van zich af. Als hij in zo’n stemming is, is Ellen doodsbang voor hem. En terecht, want hij heeft zichzelf dan gewoon niet meer in de hand. Een keer heeft hij haar zo hardhandig de kamer uitgezet dat ze er blauwe plekken van op haar armen had.

Ik heb altijd geprobeerd om haar zo goed mogelijk tegen Guido’s buien te beschermen, maar ondertussen ging ik er zelf ook aan onderdoor. Het ging ook vaak wel goed, hoor, dan waren we een normaal, gelukkig gezinnetje. Maar altijd was er die spanning van Guido’s stoornis.

Op een gegeven moment voelde ik dat het klaar was, dat ik het niet langer zo wilde, en toen heb ik tegen Guido gezegd dat ik wilde scheiden. Eerst wilde hij er niets van horen, hij was natuurlijk bang om Ellen te verliezen. Daarom zeurt hij ook nog steeds over co-ouderschap. Maar daar wil ik absoluut niets van weten. Stel je voor dat hij uit balans raakt terwijl Ellen daar is. Dan ben ik er niet om haar te beschermen.’

De mediator: ‘Als ik het goed begrijp, is het niet per se zo dat jullie niet meer van elkaar houden. Jullie reageren wel heel verschillend als de ander een zwak moment heeft, maar ik heb de indruk dat dat komt doordat jullie niet goed weten hoe je anders op elkaar zou kunnen reageren. Dat is iets wat je kunt leren.

Hebben jullie dat wel eens met iemand besproken? Heel veel mensen weten niet hoe ze op emoties van de ander moeten reageren en dat is ook heel lastig. Vaak reageer je op een manier die op dat moment in je opkomt en die dan de meest logische reactie lijkt. Helaas roept jouw reactie vaak ook weer een reactie op bij de ander. Dat maakt het allemaal nog veel ingewikkelder en emotioneler. Er ontstaat ruzie, er is onbegrip en frustratie. En dat terwijl het waarschijnlijk in aanvang met iets heel kleins begon.

Een relatietherapeut kan jullie hier goed bij helpen. Het is niet nodig dat jullie van tevoren al weten of je wel of niet gaan scheiden. Ook als jullie gaan scheiden, moeten jullie als ouders met elkaar om kunnen gaan. En misschien leren jullie nieuwe dingen van elkaar zodat jullie de situatie toch weer anders gaan bekijken.

Leren communiceren binnen de grenzen van elkaars mogelijkheden betekent eigenlijk leren omgaan met je eigen zwakte en elkaar daarin respecteren.’

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

