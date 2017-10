Doe er nog maar een: alcohol verbetert het spreken van een tweede taal

Als we een bakkie op hebben, spreken we ineens een aardig woordje over de grens – al zeggen we het zelf. Uit onderzoek blijkt dat we inderdaad beter een tweede taal spreken wanneer we alcohol gedronken hebben. Zie je wel.

Onderzoekers van de universiteit in Maastricht, de University van Liverpool en King’s College Londen hebben aan een groep vijftig Duitsers – die recentelijk de Nederlandse taal had geleerd – een drankje met een lage dosis alcohol gegeven, dat werd aangepast aan het gewicht van het proefpersoon. De hoeveelheid stond gelijk aan 460 milliliter bier voor een man van 70 kilo. De andere helft van de deelnemers kreeg een alcoholvrij drankje.

Lekker kletsen

Na het drinken voerden zij een kort gesprek in het Nederlands, dat werd opgenomen. De beoordelaars wisten niet of de betreffende deelnemer van tevoren alcohol had gedronken of niet. Uit het gesprek bleek dat de proefpersonen die alcohol op hadden, een stuk beter werden beoordeeld op hun kennis van de Nederlandse taal. Vooral in de uitspraak – ja, echt – zat een behoorlijk verschil.

Weg rem

Volgens onderzoeker Jessica Werthmann zou het verschil kunnen worden veroorzaakt doordat je door alcohol een gedeelte van je angst verliest. Klinkt logisch, toch?

Bron NU.nl | Beeld