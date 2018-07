Je doelen SMART maken? Dat blijkt nogal achterhaald

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden, het is het riedeltje dat iedereen die een studie heeft gevolgd vroeg of laat in zijn oren moest vastknopen Ook wel beter bekend als SMART, je weet wel, die methode waarmee je je doelen zo concreet mogelijk maakt. Door het AD wordt die methode nu keihard onder uitgehaald.

Naast SPSS en de SWOT-analyse behoort SMART absoluut tot één van die termen waarmee je werd doodgegooid tijdens je studie. Leraren, decanen, mentoren, ze waren allemaal van mening dat je je doelen SMART moest maken. Dus geen vage doelstelling als ‘beter worden in Engels’ maar ‘binnen een periode van zes maanden ken ik alle vocabulairelijsten Engels – Nederlands van boek één uit mijn hoofd.’ Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden dus.

Afijn, in hun rubriek ‘de zin van de onzin’ onderzocht het AD of een SMART-doelstelling wel echt zo effectief is. Het antwoord: niet altijd. Voor eenvoudige taken blijkt de SMART een goede strategie, maar voor complexere taken zou SMART kunnen zorgen voor een tunnelvisie.

Neem bijvoorbeeld de eenvoudige taak van een vakkenvuller. Voor hem is het handig om te weten dat alle vakken in gangpad één voor 08:00 uur gevuld moeten worden, en op welke manier dat moet gebeuren (etiket naar voren!). Maar voor iemand met een minder eenvoudige taak gaat die vlieger minder snel op. De SMART-methode kost meer tijd, omdat je alle progressie moet bijhouden, waardoor je minder tijd hebt voor het praktisch nastreven van je doelen. Plus, als die leerling na de vocabulairelijsten van boek één stopt met het leren van Engels, wordt zijn Engels er op de lange termijn niet beter op. SMART kadert je doelen dus af en hierdoor wordt je niet altijd uitgedaagd om verder te kijken.

Idee: deze link doorsturen naar je leraar? 😉