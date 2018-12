Doodse stilte: dit zijn de best gelezen hoofdstukken van 2018

Bij VIVA houden we van het laatste nieuws en de laatste trends. We houden van BN’ers en we houden van ambitieuze vrouwen. We houden van onze carrière en van (onze) kinderen. We houden van Kiki, Frances en Bibi. We houden van liefde, seks en lust. We houden van inspirerende verhalen, maar ook van aangrijpende verhalen. Heel leuk voor ons is dat jij – onze trouwe lezer – hier ook van houdt. Dankjewel, blijf je ons volgend jaar volgen? Dit zijn de best gelezen hoofdstukken van Doodse stilte van Saskia Idema.

Hoofdstuk 10:

Gabriëlla slaat één van de zwarte, leren mappen open en haalt er een formulier en een onbeschreven, gelinieerd blaadje uit. Haar map slaat ze dicht en legt ze op de hoek van de tafel waar ze zit. Ik zie dat ze de map met twee vingers nog een beetje bijstuurt, zodat de map kaarsrecht in de hoek ligt.

Het formulier legt ze voor haar neer, het blaadje er direct bovenop en dan buigt ze voorover om een zilveren vulpen uit haar tas te pakken. Met een elegante beweging haalt ze de dop eraf, legt deze precies boven het blaadje en kijkt me dan aan.

‘Mevrouw de Zwart. Hoe gaat het met u?’

Een beetje verbaasd kijk ik haar aan. Heeft ze gezien hoe ik eruitzie? Hoe denkt ze zelf dat het gaat?

Verder lezen? Dat kan hierrrr.

Hoofdstuk 2:

Trillend laat ik mijn adem ontsnappen. Marc staat nog steeds naast me en kijkt me bezorgd aan. ‘Mevrouw De Zwart?’ Ik hoor zijn stem ergens in de verte. Hij dringt niet tot me door. Ik kijk om me heen. ‘Mevrouw. Wie kunnen we voor u bellen?’ Zijn stem klinkt dichterbij. Ik merk dat ik mijn adem inhoud als ik mijn hoofd naar hem omdraai en hem aankijk. ‘Esmee.’ Mijn stem klinkt alsof ik net wakker ben. Schor en hees. Ik schraap mijn keel en kuch een beetje. ‘Esmee. Zeg maar Esmee. Niet mevrouw De Zwart.’ Twee warme, blauwe en overduidelijk bezorgde ogen kijken me aan. Net zulke blauwe ogen als Leon heeft. Had…

Verder lezen? Dat kan hierrr.

Hoofdstuk 1:

Eva, alsjeblieft. Nou even luisteren. Hier heb ik écht geen zin in!’ Met een rood hoofd van woede kijk ik naar mijn tweejarige dochter. Met haar kleine handjes houdt ze een stuk of tien viltstiften vast en ondeugend kijkt ze naar onze, nu nog, spierwitte muur en vervolgens naar mij. ‘Eva… ik waarschuw je!’ Mijn stem klinkt laag en hopelijk komt de boodschap over. Jasper, mijn vierjarige zoon, zit vanaf de bank met grote ogen toe te kijken. Mijn dochter doet voorzichtig een stapje richting de deur. ‘Eva…’ Bulder ik. ‘Als je het maar laat! Je laat NU die viltstiften los en anders moet je voor straf op de trap zitten!’ Het zal niet de eerste keer zijn dat dit kleine meisje besluit om de muur te voorzien van een persoonlijke tekening.

Verder lezen? Dat kan hierrr.

Hoofdstuk 11:

Een minuut of tien later hebben Fenna en ik allemaal praktische gegevens opgeschreven. BSN-nummers, nummers van de uitvaartverzekering enzovoort. Dat ging redelijk vlotjes en doordat ik even gedwongen werd om praktisch na te denken merk ik dat de emoties iets meer van me afglijden.

Gabriëlla heeft amper nog een woord tegen me gezegd. Ze zit nog steeds een beetje versuft om haar heen te kijken, terwijl ze af en toe een klein slokje neemt van het water wat mijn vader er neer heeft gezet. Haar professionele houding is ver te zoeken, maar gelukkig is er ook niets meer over van de… laten we zeggen… boeiende houding waarmee ze begon vandaag.

Fenna heeft de leiding genomen in het gesprek en dit doet ze uitstekend.

‘Dan komen we nu bij een moeilijker onderwerp.’ De stem van Fenna is nog altijd even warm en vriendelijk en ze kijkt me bemoedigend aan als ze een witte map op tafel legt.

‘Het uitzoeken van de kist.’

Verder lezen? Dat kan hierrr.

Hoofdstuk 8:

Als Jasper en ik terugkomen staan Marc en Erik met mijn vader in de gang. De agenten staan op het moment om te vertrekken.

‘Esmee, wij wensen je heel veel sterkte. Mocht je nog vragen hebben, mijn mobiele telefoonnummer ligt op tafel.’

Ik knik en geef de heren om de beurt een hand.

‘Eh… Ja. Dag…’

Dit is raar. Moet ik nou bedankt zeggen?

Ik twijfel eventjes.

‘Dankjewel. Ik neem aan dat dit ook niet jullie favoriete onderdeel is van jullie werk, maar jullie hebben het eh… goed gedaan. Dus… dankjewel.’

De heren knikken en ik laat mijn hand los.

Verder lezen? Dat kan hierrr.

Op VIVA kun je iedere week een nieuw hoofdstuk van Doodse stilte lezen. Lees jij liever dit prachtige boek in een keer uit? Je kunt het hier bestellen.

Lees ook de vorige hoofdstukken van Doodse Stilte:

(1) Doodse stilte #1: ”Bent u Esmee de Zwart?’ vraagt de politieagent vriendelijk. Ik knik’

(2) Doodse stilte #2: ‘Alles om me heen lijkt in slow motion te gebeuren’

(3) Doodse stilte #3: ‘Ben ik nou gek of hoor ik een stem?’

(4) Doodse stilte #4: ‘Waarschijnlijk heeft ze aan mijn stem gehoord dat er echt iets aan de hand is’

(5) Doodse stilte #5: ‘Nee, u kunt niemand voor mij bellen. Ik moet gewoon weg’

(6) Doodse stilte#6: ‘Het voelt alsof ik toeschouwer ben van één of andere bizarre theatershow’

(7) Doodse stilte #7: ‘Ik wil het niet horen, maar het kan niet anders’

(8) Doodse stilte #8: ‘Dit is raar. Moet ik nou bedankt zeggen?’

(9)Doodse stilte #9: ‘Ik voel dat mijn handen ijskoud zijn en er gaat een rilling over mijn rug’

(10) Doodse stilte #10: ‘Wat doet het ertoe hoe laat ik gehoord heb dat mijn man dood is?’

(11) Doodse stilte #11: ‘Oh jeetje. Moet ik een kist uitzoeken? Nu?’

(12) Doodse stilte #12: ‘Ik wil er niet over nadenken, het is nu rustig. Laat me genieten…’

(13) Doodse stilte #13: ‘Ik word half wakker en ben gedesoriënteerd. Waar ben ik?’

(14) Doodse stilte #14: ‘Dit is het moment waar ik bijna een jaar op heb gewacht. Het moment dat ik de moordenaar van mijn kind in de ogen kan kijken’

(15) Doodse stilte #15: ‘Esmee, asjeblieft. Laat het me uitleggen’

(16) Doodse stilte #16: ‘Ssst…,’ sist ze hem toe. ‘Houd je kop.’ Haar stem is ineens akelig kil’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.