Dreamjob alert: voor een riant salaris de hele wereld rondreizen met je bff

Zit je op dit moment in between jobs, en heb je flink wat reislust in je? Dan is dit een kans die je niet aan je neus voorbij mag laten gaan. De budgetluchtvaartmaatschappij Wow Air uit IJsland is namelijk op zoek naar een reislustig duo dat de aankomende zomer de hele wereld rond wil reizen. En hoewel dat natuurlijk al amazeballs is, krijg je ook nog eens een riant salaris.

Schrok je nou een beetje omdat het hier om een luchtvaartmaatschappij uit IJsland gaat? No worries, want ook iedereen uit Nederland kan gewoon kans maken op deze droombaan. Wanneer je namelijk samen met een vriend(in) verkozen wordt tot uitverkorenen, krijg je een appartement in Reykjavik aangeboden. Daarnaast hoef je je ook geen zorgen te maken over eventuele uitgaven, want met een salaris van ruim 3.700 euro kun je aardig uit de voeten.

Riesblog

Maar er is nog meer leuks. De vliegmaatschappij laat je namelijk geheel vrij in de bestemmingen die je kiest, zolang je binnen drie maanden maar naar zoveel landen die onder het aanbod van Wow Air vallen vliegt. Nu is het natuurlijk niet alleen maar lang leve de lol, er moet uiteraard ook gewoon ‘gewerkt’ worden. De luchtvaartmaatschappij zoekt dan ook een creatief ‘dynamisch duo’ dat een vlotte pen heeft om een reisblog met video’s, blogposts en foto’s te maken voor de website.

Originele video

Klinkt die voor jou nou als een droom die uitkomt? Dan is het van belang dat je als de wiedeweerga een (video)camera erbij pakt om een originele video maakt waarin je je hometown aanbeveelt als reisbestemming. En maak je agenda er maar vast voor vrij, want je hebt tot uiterlijk 14 mei aanstaande. Vier dagen later wordt het gelukkige duo bekendgemaakt en mag jij hopelijk je koffer of backpack inpakken voor een aantal onvergetelijke reizen. Klik hier om je aan te melden.

