Is driemaal echt scheepsrecht?! Rosanna toont beelden van nieuwe deelname aan Temptation Island

Begin september waren we al in rep en roer. Toen plaatste Rosanna een mysterieuze foto in haar Instagram Stories met als bijschrift ‘3x scheepsrecht?’ Daarmee hintte ze op een derde deelname aan Temptation Island. Nu doet de realityster (ahum) er een schepje bovenop met een nieuw filmpje waarin ze te zien is tijdens een kampvuurzitting.

Op het filmpje is Rosanna te zien met nog drie andere meiden. De meiden zitten om een kampvuur heen, kijken naar beelden op het scherm en Rosanna is overduidelijk kwaad om wat ze ziet. ‘Ik vind dit niet normaal meer, hij rot maar lekker op naar die *&$#,’ horen we haar zeggen. Vervolgens staat Rosanna op en loopt ze weg. De andere meiden blijven zitten.

In scène gezet?

Moet gezegd worden: het boze gezicht van Rosanna komt niet heel overtuigend over. Dat kan komen door de cosmetische chirurgie, maar kan ook liggen aan het feit dat de boel in scène is gezet. Wij weten immers ook niet wat Rosanna zou moeten zonder Temptation Island. Het filmpje is te zien via haar privé-account, hieronder zie je een screenshot.



