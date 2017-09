Droombaan: Adine (30) is eigenaar van bijlesplatform Nimbles

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Adine Tjeenk Willink (30) is mede-eigenaar van een bijlesplatform. ‘Bedank voor elk advies dat je krijgt en bedenk vervolgens goed of je er iets of juist helemaal niets mee doet.’

Beroep: Mede-eigenaar van Nimbles

Status: Ondernemer

Doel: Miljoenen leerlingen aan betaalbare en toegankelijke bijles van leraren helpen

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘Als een deel van je energie opgaat aan geld- zorgen, kun je minder in je bedrijf stoppen. Danique en ik keren onszelf daarom een bedrag uit waarvan we redelijk comfortabel kunnen leven. Ik hoef niet op te letten in de supermarkt, maar er blijft ook niet genoeg over om te sparen of een pensioen op te bouwen.’

Gemiddelde werkweek: ‘Ik sla doordeweeks om half negen mijn laptop open en werk tot ongeveer zeven uur ’s avonds. Op zondag werk ik een paar uurtjes vooruit voor de nieuwe week. Dat geeft mij rust.’

Trots op: ‘Onze samenwerking. Danique en ik versterken elkaar. Om de samenwerking goed te houden, moeten we in elkaar blijven investeren. Dat is af en toe best lastig bij het opstarten van een bedrijf. Het lukt ons door alles bespreekbaar te maken en scherp te blijven naar elkaar toe.’

Tip: ‘Laat je niet te veel beïnvloeden door anderen. Bedank voor elk advies dat je krijgt en bedenk vervolgens goed of je er iets of niets mee doet.’

Mijn baan is leuk…

‘… omdat we er aan bijdragen dat aanvullend onderwijs toegankelijker en betaalbaarder wordt. Nimbles is een online platform. In een database van zorgvuldig geselecteerde leraren kunnen ouders zoeken naar de juiste match voor hun kinderen. De positieve reacties die we van ouders en leraren krijgen als kinderen vooruitgang boeken, maken dit werk geweldig.’

Zo begon het

‘Mijn businesspartner Danique en ik raakten een paar jaar geleden toevallig aan de praat op een terras. Zij zat net in de opstartfase van Nimbles en ik was bezig met mijn eerste bedrijf: een online marktplaats voor koeien. We werden al snel elkaars sparringpartner en toen ik de aandelen van mijn bedrijf verkocht, vroeg ze me of ik haar businesspartner wilde worden.’

Mijn doel

‘Danique en ik willen Nimbles groot maken in binnen- én buitenland. Ook willen we ooit een investeringsfonds oprichten voor vrouwelijke ondernemers. Het is voor vrouwen vaak lastiger om een investeerder te vinden dan voor mannen. Wij willen die ongelijkheid graag aanpakken.’

Adine’s checklist

No go

‘Het gebruik van woorden als ‘bedrijfje’, ‘misschien’ en ‘een beetje’ laten je minder sterk overkomen. Vermijd deze woorden daarom. Wees zeker over jezelf en je kwaliteiten. Own it.’

Struggles

‘Ik heb moeite met het inbouwen van rituelen in mijn dagelijkse leven, terwijl je deze wel nodig hebt om succesvol te zijn. Door mezelf stap voor stap nieuwe gewoontes aan te leren, zoals vroeger naar bed gaan en de dag met een koffie in mijn favoriete tent beginnen, kent mijn dagelijkse leven meer regelmaat. Daardoor heb ik meer rust.’

Sleutel tot succes

‘Balans behouden. Daar horen genoeg slapen, regelmatig sporten en gebalanceerd eten bij, maar ook ‘nee’ durven zeggen.’

App

‘Ik vind een leeg hoofd belangrijk. De app Braintoss helpt mij daarbij. Alles wat ik bedenk, kan ik daarin droppen. Ik gebruik ‘m zelfs midden in de nacht als ik wakker word met een idee.’

