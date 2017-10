Droombaan: Anne (32) zit elke dag met haar neus in de chocolade

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Anna (32) zit elke dag met haar neus in de chocolade. Als chocolatier maakt ze de mooiste creaties: van korsetten tot complete kunstwerken met bladgoud.

Tekst Kim Buitenhuis Foto Ferry Vloet

Beroep: Eigenaar Milachocolata

Satus: Zelfstandig ondernemer

Doel: ‘Go for it! Als je ergens in gelooft, moet je er 200 procent voor gaan.’

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘Als freelance chocolatier verdien ik tussen 30 en 35 euro per uur. Mijn inkomsten variëren per maand.’

Gemiddelde werkweek: ‘Sowieso 40 uur in de week. Eigenlijk ben ik 24 uur per dag in mijn hoofd bezig met mijn werk. Mijn gouden regel: na acht uur ’s avonds trek ik de stekker eruit. Maar in het weekend blijf ik bereikbaar.’

Trots op: ‘Dat ik heb doorgezet en nooit heb opgegeven. Ooit begon ik bij nul, met een investering van driehonderd euro. Ik geloofde erin dat Milachocolata iets moois kon worden en heb al mijn tijd en energie gestoken in het opbouwen van een mooie klantenkring. Ik ben ook mijn man heel dankbaar, die heeft me al die tijd gesteund.’

Tip: ‘Als je goede ideeën hebt voor een eigen bedrijf, twijfel geen moment en begin meteen. Nadat je natuurlijk goede research hebt gedaan. Het geeft zo’n kick als het je eenmaal lukt.’

Droombaan omdat…

‘…het heel afwisselend is en veel creativiteit vereist. De ene keer maak ik een korset van chocola, de andere keer luxe chocoladekunst met echt bladgoud. Dat kunstwerk was een samenwerking met goudleeratelier Van Soest, dat ook ontwerpt voor het koningshuis.’

Hoe kwam je op het idee?

‘Toen ik in 2011 zwanger raakte, heb ik mijn baan in de verzekeringsbranche opgezegd omdat ik me even volledig op het moederschap wilde storten. Op vakantie in Rome bezocht ik een kleine chocoladefabriek, waar ik de lekkerste chocola at die ik ooit had geproefd. Grappig, want ik was helemaal niet zo’n groot chocoladefan. Eenmaal thuis heb ik me helemaal op het chocolade maken gestort. Na een jaar experimenteren met verschillende chocoladesoorten, vullingen, machines en heel veel YouTube-cursussen werd ik er steeds beter in. Ik ben altijd creatief geweest en vond het heerlijk om dit in mijn ontwerpen te uiten. Zo kwam ik op het idee om chocoladecreaties voor bedrijven te ontwikkelen. Zij gebruiken die bijvoorbeeld als aankleding voor hun persmomenten of als geschenk voor klanten of medewerkers.’

Geen winkel meer

‘Mijn creaties lopen in prijs uiteen van één tot tienduizend euro. Ik heb klanten uit ’t hoogste segment van de fashion- en lifestyle-industrie, zoals automerk Jaguar. Ook heb ik een jaar een winkel gehad, maar ik had te veel werk aan randzaken als inkoop en personeel. Leuk als ervaring, maar ik hou me liever fulltime bezig met ontwerpen en produceren.’

Anna’s checklist

No go

‘Het klinkt misschien fantastisch: de hele dag met je neus in de chocola, maar je moet veel geduld hebben om hier goed in te worden. En er zijn al veel goede chocolatiers in Nederland. Belangrijk is dus: wat maakt jou uniek? Ik besteed veel aandacht aan de wensen van mijn klanten en werk samen met een grafisch designer en een mallenontwerper. Zonder goed concept kom je nergens. Daar moet je tijd en geld in investeren.’

Slimme app

‘Canva: superhandig om je eigen folders, visitekaartjes en posters mee te ontwerpen. Ook als je geen designer bent, kun je hier zo mee aan de slag.’

Sleutel tot succes

‘Wees flexibel en innovatief. Kan een klant alleen ’s avonds? Een wel heel snelle levering? Wees zo flexibel mogelijk. Zeg je te vaak ‘nee’, dan komt degene misschien niet bij je terug. Innovatie is ook belangrijk. Ik ben op dit moment bezig met het maken van chocoladecreaties met 3D-printing. Hou de trends en marktvraag in de gaten. Zo blijft jouw product het beste.’

Struggles

‘Ik heb te weinig tijd voor andere dingen. Zo ben ik laatst gevraagd om mee te werken aan een tv-programma over de beste chocolatiers in Nederland. Mooie publiciteit voor mijn bedrijf, maar het zou ten koste gaan van de tijd die ik nodig heb voor mijn vaste klanten. Dat wil ik niet.’

