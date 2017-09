Droombaan: Annemarie (26) is coördinator newsroom voor Buitenlandse Zaken

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Als coördinator newsroom zit Annemarie Litjens 24 uur per dag boven op het nieuws. Het is haar taak om ervoor te zorgen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte is van wat er in de wereld gebeurt.

Beroep: Coördinator newsroom Buitenlandse Zaken

Status: Werknemer

Levensmotto: ‘Een doel is een droom met een deadline. Maak je dromen concreet door jezelf een deadline te stellen, dan kom je er wel.’

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘Van 2500 tot 3500 euro per maand. Ik vind mijn werk inhoudelijk belangrijker dan mijn salaris. Bovendien zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden goed geregeld, er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Binnenkort begin ik bijvoorbeeld met een cursus Frans.’

Gemiddelde werkweek: ‘Ik heb een contract voor een 36-urige werkweek, maar maak zo’n 40 uur. Die extra uren gaan op aan vakanties.’

Droombaan omdat…

‘…geen dag hetzelfde is. Ik werk hier nu een halfjaar en heb al veel indrukwekkende momenten meegemaakt. Het is mijn taak om de minister van Buitenlandse Zaken en de rest van het ministerie op de hoogte te houden van het wereldnieuws. De newsroom hangt vol schermen waarop nieuws vanuit de hele wereld binnenkomt. Of het nu gaat om veranderingen in de situatie tussen Trump en Noord-Korea of een aanslag: we zitten overal bovenop. Bij de aanslag in Barcelona namen we direct contact op met de Nederlandse ambassade in Spanje. We checken in zo’n geval of er Nederlanders bij betrokken zijn en wat we voor hen kunnen betekenen. Via onze online kanalen, zoals Twitter, Facebook en de website van de rijksoverheid, communiceren we naar alle Nederlanders wat er is gebeurd, of er Nederlanders bij betrokken zijn en geven we aan hoe we 24/7 bereikbaar zijn. Onze taak is dat wij niet alleen Nederland vertegenwoordigen, maar ook alle Nederlanders die in het buitenland zijn. Naast zulke crisissituaties komen er gelukkig ook genoeg luchtige zaken voorbij. Van mooie nieuwsonderwerpen tot leuk contact met onze collega’s bij de honderdveertig Nederlandse ambassades wereldwijd. Zo vroegen we deze collega’s begin dit jaar bijvoorbeeld om voor de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander een felicitatiefilmpje te maken, in de taal van het land van de ambassade.’

Annemarie’s checklist

No go

Verwacht geen negen-tot-vijfbaan. We werken met avond- en weekendshifts, zodat we altijd bereikbaar zijn. Om vier uur ’s nachts uit je bed gebeld worden, hoort er dus bij. Het nieuws gebeurt op elk moment van de dag, dat is part of the job.’

Slimme app

‘In mijn vak zijn alle media-apps, zoals Blendle, NPO Programma gemist en de digitale kranten onmisbaar. Ook handig: de 24/7 BZ reis-app, waardoor je precies kunt zien welke gebieden je in het buitenland beter wel en niet kunt bezoeken.’

Struggles

‘Het is verleidelijk om continu ‘aan’ te staan. Om toch te ontspannen, heb ik mezelf aangeleerd om in het weekend mijn mobiel soms een paar uur in mijn tas te laten.’

Onderhandelen



‘Sta altijd je mannetje. Waarom zou je als vrouw anders onderhandelen dan je mannelijke collega’s? Geloof in jezelf en vecht voor waar je recht op hebt.’

Tip

‘Stel jezelf een doel, werk daarnaartoe en laat je inspireren door de juiste mensen. En onderhoud je netwerk goed, want dat is goud waard.’

