Droombaan: Berdien Renes (32) laat haar ziekte haar niet in de weg staan

Zelf getroffen door de ziekte richtte Berdien (32) de stichting Lopen voor Lyme en kaartenactie Write for Lyme op. Om ook iets buiten haar ziekte om te doen, startte ze een online shop in kaarten en gadgets.

Beroep: Eigenaar online shop bybird.nl

Status: Zelfstandig ondernemer

Levensmotto: ‘Brighten up your life. Oftewel: maak er gewoon iets van.’

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘Ik verdien bijna genoeg om de kosten eruit te halen. Ik ben nu een halfjaar bezig en merk dat mijn omzet maandelijks stijgt. Mijn kaarten worden nu ook in verschillende conceptstores verkocht. Dat is een mooie bron van inkomsten en verhoogt mijn naamsbekendheid.’

Droomsalaris: ‘Vroeger was ik gericht op geld verdienen om mijn huis, auto en reizen te betalen. Nu wil ik gewoon iets leuks doen. Minder zorgen hebben en mijn behandelingen kunnen betalen, daar bestaat mijn droomsalaris uit. Die verre reizen kan ik niet meer maken.’

Gemiddelde werkweek: Als ik een goede week heb, kan ik dertig uur maken. Die bestaan vooral uit met mijn laptop in bed liggen. In een slechte week maak ik ongeveer acht uur. Als ik me fysiek maar even goed genoeg voel, zorg ik dat de bestellingen de deur uit kunnen. De klant hoeft geen last te hebben van het feit dat ik ziek ben.’

Droombaan omdat…

‘…ik eindelijk ook weer iets kan doen wat niets met mijn ziekte te maken heeft. Ik werd tien jaar geleden getroffen door Lyme en heb daarna de stichting en de kaartenactie opgezet. Mijn ziekte dicteert mijn leven. Ik vond het tijd om iets te doen wat er niets mee te maken heeft.’

Roze pakketjes

‘Van inkoop tot inpakken: ik probeer alles zelf te doen. Het zo mooi mogelijk maken van bestellingen vind ik een feest. Het idee dat ik anderen blij maak met mijn pakketjes maakt mij happy. Ik ontwerp de kaarten en posters zelf en struin het internet af naar mooie producten waar ik blij van word. De research voor de inkoop doe ik op de momenten dat ik niet anders kan dan met pijn in bed liggen. De perfecte afleiding als ik midden in de nacht wakker lig door een megapijnaanval. Alleen het zware sjouwwerk lukt niet altijd. Gelukkig krijg ik veel hulp. De buren nemen vaak bestellingen aan en mijn neefje en moeder helpen met inpakken. En mijn vriend loopt dagelijks met roze pakketjes door het dorp.’

Hoe het begon

‘Het idee voor de webshop ontstond doordat ik me ergerde aan lelijke beterschapskaarten met teksten als ‘Hopelijk kikker je snel op’. Dat helpt niet als je al zeven jaar ziek in bed ligt. Van boodschappen als ‘Live, love, laugh’ krijg ik ook jeuk. Ik wist: dat kan anders. Ik heb kaarten met teksten als: ‘You rock, even when your disease sucks’ ontworpen. Door mijn werk voor de stichting merkte ik al dat ik ondanks mijn ziekte toch kan ondernemen. Inmiddels zijn niet alleen mijn slaapkamer, maar ook de rommelkamer en een deel van de kledingkamer van mijn vriend omgetoverd tot by bird-kantoor.’

Berdiens checklist

Trots op

‘Het feit dat mijn kaarten ook in andere winkels liggen. Als ik de verkoopstaatjes toegestuurd krijg en zie dat er in Groningen weer meer by bird-kaartjes zijn verkocht; fantastisch! En dat terwijl ik zelf min of meer gevangen ben tussen vier muren.’

Sleutel tot succes

‘Denk niet dat mensen jou uit zichzelf vinden. Je product kan nog zo waanzinnig zijn, de wereld zit niet meteen op je te wachten. Social media, een nieuwsbrief en Google Analytics zijn onmisbaar. Door mijn ziekte kan ik moeilijk plannen, de enige afspraak die ik met mezelf heb, is dat ik dagelijks iets aan marketing doe.’

Slimme app

‘Mosaico. Met deze app plan je je Instagram-foto’s vooruit. Zo zie je meteen of je feed de juiste look-and-feel houdt als je bepaalde foto’s zou plaatsen. Perfect als je een eigen stijl wilt uitstralen.’

Struggle

‘Ik zie meer kansen voor by bird dan ik kan benutten. Zo moet ik nog een website voor wholesale maken om mijn eigen lijn ook in die markt te promoten.’

Onderhandelen

‘Vrouwen vinden onderhandelen vaak ongemakkelijk. Ook zijn ze bang niet aardig gevonden te worden. Bekijk het zakelijk: het is net als een btw-aangifte. Iets wat je moet doen, omdat het essentieel is voor je bedrijf. Zeg gewoon wat je wilt, alleen dan kom je er.’

