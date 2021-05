Wat een droombaan! Hier krijg je betaald om cocktails te testen

Dol op cocktails en in need of money? Dan hebben we de perfecte baan voor jou. Want bij dít bedrijf krijg je 200 euro betaald om cocktails te proeven.

Betaald cocktails testen

Liquor Lab is een bedrijf dat feestjes organiseert. Zo hebben ze een uitgebreide catering en mobiele cocktailbars. Het bedrijf is op zoek naar iemand die het komende jaar cocktails wil proeven. Het enige wat jij hoeft te doen, is je mening erover geven. Je krijgt 200 euro betaald voor het testen en je ontvangt ook nog eens het hele jaar de hipste en lekkerste cocktails.

View this post on Instagram A post shared by Liquor lab (@liquorlabevents)

Eerlijke mening

Eind juli kun je aan de slag als cocktailtester. Je mag de cocktails thuis proeven en hebt verder geen ervaring nodig. Na het proeven hoef je alleen maar jouw mening over de cocktails te geven en te delen met je familie of vrienden. Voor een kans op deze geweldige functie moet je natuurlijk ouder dan achttien zijn én moet je laten weten wat je favoriete cocktail is en waarom die er voor jou zo bovenuit springt. Een uitgesproken mening en goede smaakpupillen zijn dus erg belangrijk voor deze baan.

Addertje onder het gras

Hier komt het addertje onder het gras: je moet in het Verenigd Koninkrijk wonen en werken om op deze baan te kunnen solliciteren. Wij Nederlanders zijn helaas uitgesloten van deelname. Bummer! Ken je iemand in Engeland die wel een kansje wil wagen? Meer info over de job vind je hier. Je kan je nog inschrijven tot en met 23 mei dus wees er snel bij!

