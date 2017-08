Droombaan: dit bedrijf betaalt je om whiskey te drinken

Ben je op zoek naar een nieuwe baan vól uitdagingen en hou je wel van een drankje op z’n tijd? Dan kan het zomaar eens zijn dat wij je droombaan hebben gevonden. Want een Schots bedrijf zoekt mensen die de wereld rond willen reizen om whiskey te promoten. En ja, drinken onder werktijd hoort daar dus gewoon bij. Ha!

Drank promoten

Het gaat om het Schotse whiskybedrijf Grant’s, die op zoek is naar dé ambassadeur die hun drank wereldwijd kan gaan promoten. De enige eisen waaraan je moet voldoen om te mogen solliciteren? Je moet 25 jaar of ouder zijn en vloeiend Engels spreken.

Sollicitatierondes

Wanneer je aan deze eisen voldoet, kun je meedoen aan de zware sollicitatierondes. Want niet alleen moet je goed kunnen drinken, ook moet je zelf de fijne kneepjes van het brouwen kennen. Zo moet je in de eerste ronde zelf een drankje maken met Grant’s whiskey, en je brouwsel delen op Instagram onder de hashtag #Grantsinterview. Uit al deze drankjes worden er 250 mensen gekozen die door mogen naar de volgende ronde.

Winnaar

De tweede ronde bestaat uit het uitvoeren van allerlei opdrachten in Duffton, het Schotse dorp waar de whiskey is ontstaan. Uit deze deelnemers worden drie finalisten gekozen, die in verschillende landen de whiskey moeten gaan promoten. Degene met het meeste succes, krijgt uiteindelijk de baan toegewezen. Het is geen gemakkelijke sollicitatie, maar dan heb je uiteindelijk wél echt een droombaan te pakken.

Ben je helemaal enthousiast geworden? Solliciteren kan tot 31 augustus!

