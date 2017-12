Droombaan: Lizette Croes reist de hele wereld als model

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Vorig jaar zat Lizette Croes (23) nog ongelukkig in de collegezaal. Nu, een klein jaar later, reist ze de wereld over als model.

Beroep: model

Status: ingeschreven bij verschillende modellenbureaus

Motto: ‘Blijf altijd geloven in dat eigenwijze stemmetje in je hoofd.’

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘Heel wisselend. Maandelijks verdien ik gemiddeld 1500 tot 2500 euro, maar dat is afhankelijk van de hoeveelheid en het soort opdrachten. Ik doe voornamelijk modefotografie, dus als een groot merk belt, kan er een flinke uitschieter tussen zitten. Momenteel heb ik het financieel lekker, maar ik ben wel voorzichtig: sparen voor mindere tijden is een must.’

Droomsalaris: ‘Mijn droom is om een grote commerciële campagne van een paar honderdduizend euro binnen te slepen. Als je er daar één of twee per jaar van hebt, zit je er warmpjes bij.’

Gemiddelde werkweek: ‘In een goede week heb ik drie tot vier shoots van zo’n zes uur. Ik zeg altijd: modellenwerk is heel veel betaald zitten en wachten.’

Trots op: ‘Mijn meest recente fotoshoot, geschoten in hartje Kuala Lumpur. Ik heb roze haar en de foto’s zijn lekker uitbundig en een tikkeltje vreemd. Die shoot is geplaatst in Cleo, het grootste Engelstalige tijdschrift van Maleisië.’

Tip: ‘Durf nee te zeggen als je iets niet wilt. Luister naar jezelf en geef duidelijk aan waarbij je je wel en niet op je gemak voelt. Ik zou beginnende modellen altijd aanraden om te werken met een bureau.’

Droombaan omdat…

‘… ik op plekken kom waar ik zonder dit werk nooit zou komen. Mijn leven is één grote wereldreis waarbij steeds weer nieuwe mensen op mijn pad komen. Van al deze getalenteerde professionals mag ik leren. Het zijn deze mensen die mijn baan tot een absolute droom maken. Ik speel de hele dag met de camera en daar krijg ik dan ook nog eens voor betaald.’

Was dit altijd al je droombaan?

‘Ik droomde er altijd van om arts te worden. Op mijn vijftiende ben ik weleens gevraagd voor modellenwerk. Ik stond toen ook ingeschreven bij een bureau, maar ik ben er nooit mee verdergegaan, want ik ging geneeskunde studeren. Helaas bleek dat deze studie helemaal niet bij mij paste. Ik vond de leerstof moeilijk en de dagen lang. Ook emotioneel was het erg zwaar omdat ik moeilijk kon omgaan met de dagelijkse pijn en het verdriet van patiënten.

Ik switchte naar een studie geschiedenis, maar ook hier vond ik mijn draai niet. Ik kwam op een punt in mijn leven dat ik een totaal andere kant op wilde, want ik wist één ding zeker: dit wilde ik niet de rest van mijn leven doen. Uiteindelijk heb ik mijn oude modellenbureau gebeld met de vraag of ik daar misschien terechtkon.’

En dat kon?

‘Het modellenbureau had twijfels. Het zou een zware weg worden want ik was ‘al’ 22 en ik moest vanaf nul beginnen. Ik heb keihard gewerkt aan mijn portfolio en toen kwam de verlossende mail: ik mocht castings gaan doen in Griekenland. Ik besloot mijn appartement in Utrecht te verkopen en er vol voor te gaan. Vanaf dat moment is alles razendsnel gegaan. Mijn studie heb ik nooit meer afgemaakt.’

Lizettes checklist

No go

‘Fotografen die je uit de kleren proberen te praten. Mijn hart breekt van al die jonge modellen die niet weten dat nee zeggen een optie is. Grote namen in het vak maken misbruik van hun positie. Niemand zou meer met je willen werken en het ‘incident’ willen ze onmiddellijk opnemen met het bureau. Doe dat lekker, denk ik dan. Ik ben niet bang dat nee zeggen mijn carrière gaat schaden.’

Sleutel tot succes

‘Er is genoeg concurrentie, dus het is belangrijk om vernieuwend te zijn. Probeer je eigen identiteit te vinden en druk een duidelijke stempel op je werk. Blijf jezelf verbeteren. Stilstand is achteruitgang.’

Struggles

‘Er zitten veel negatieve kanten aan dit vak. Grote fotografen zijn machtig en oefenen veel druk uit. Het uit de kleren moeten gaan is hier een voorbeeld van, maar ook dat ze verwachten dat je shoots gratis doet omdat je met hen mag werken. Wanneer ga je daar wel en niet op in?’

Goal

‘Mijn streven is om aankomende zomer opdrachten in Los Angeles te hebben. Ik ben keihard bezig om dit doel daadwerkelijk te bereiken. Ik weet dat de concurrentie moordend is, maar ik ga er toch voor. Daarnaast ben ik afgelopen zomer serieus begonnen met fotograferen – aan modellenwerk zit immers een einddatum – en langzamerhand breid ik dit verder uit. Ook de overstap naar management lijkt me interessant. Ik zou graag jonge modellen helpen met de struggles die ze in het vak tegenkomen.’

