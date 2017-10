Droombaan: Lotte werkt op de Nederlandse ambassade in Kabul

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Lotte (27) werkt op de Nederlandse ambassade in Kabul, Afghanistan. Ze houdt zich bezig met veiligheid en ontwikkelingssamenwerking.

Beroep: Tweede ambassadesecretaris in Kabul, Afghanistan

Status: Werknemer

Goal: ‘Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid.’

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘Mijn salaris ligt tussen de 2500 en 3500 euro. Daarbij zit een toeslag voor wonen en werken in het buitenland.’

Droomsalaris: ‘Daar ben ik totaal niet mee bezig. Ik vind het ondergeschikt aan het mooie werk dat ik doe.’

Gemiddelde werkweek: ‘We werken in periodes van zes weken en krijgen vervolgens twee weken vrij. Eigenlijk ben ik in Afghanistan altijd aan het werk. Er is verder ook niet veel te doen. We wonen en werken op een compound, en mogen alleen de stad in als er beveiliging meegaat. Even naar de markt gaan, kan dus niet. Ik ontbijt, lunch en eet ‘s avonds samen met mijn Nederlandse collega’s. Verder hebben we een gym en een volleybalveld, waar we spelen tegen onze Afghaanse collega’s. Op vrijdag is het Islamitische weekend en die dag proberen wij ook vrij te plannen. Dat lukt alleen niet altijd doordat iedereen in Den Haag wel gewoon werkt. En op zaterdag en zondag werken de Afghanen weer door. Dus wij ook.’

Trots op: ‘In mijn vorige functie als beleidsmedewerker voor Buitenlandse zaken werkte ik in Den Haag aan het Rusland-dossier en steunde ik mensenrechtenactivisten. We haalden ze naar Nederland om ze hier te trainen, onder meer op het gebied van LGBTI-rechten. Een heel mooi project!’

Tip: ‘Ambitieuze vrouwen krijgen al genoeg advies. Mijn tip geldt daarom voor mannen: luister goed naar vrouwen en zet eens een stap opzij voor ze.’

Droombaan omdat…

‘…Kabul een uitdagende en bijzondere plek is om te werken. De veiligheidssituatie in Afghanistan is instabiel, waardoor je niet zomaar overal naartoe kunt. Als tweede ambassadesecretaris en als diplomaat volg ik wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van veiligheid, migratie, politiek en mensenrechten en analyseer welke invloed dit heeft voor Nederland. Doordat ik op een kleine ambassade werk, is mijn werk erg veelzijdig. Dat maakt het extra leuk. Ik had bijvoorbeeld ook voor de ambassade in Londen kunnen kiezen, maar dan had ik me op één ding moeten richten, bijvoorbeeld economie of veiligheid.’

Ontwikkelingssamenwerking

‘De ambassade houdt zich veel bezig met ontwikkelingssamenwerking en we monitoren een aantal projecten. Laatst heb ik een reis gemaakt naar de stad Bamyan, waar ik zelf kon zien wat Nederland nu eigenlijk doet voor de Afghanen. Inwoners die eerst een berg op en af moesten klimmen om aan water te komen, hebben nu stromend water uit hun eigen kraan.’

Vrede en veiligheid

‘Ik heb veel inspirerende mensen ontmoet die hun best doen om het land op te bouwen. Bijvoorbeeld Afghaanse vrouwen die zich keihard inzetten voor vrouwenrechten. Of een student die in haar geboortestad een bibliotheek heeft opgericht. Nederland probeert Afghanistan te helpen met het verbeteren van de vrede en de veiligheid. Het is moeilijk, maar ten opzichte van 2001, de tijd van de Taliban, gaat het al stukken beter. Zo gaan er nu veel meer meisjes naar school en is de kindersterfte flink gedaald. Iets om trots op te zijn.’

Lottes checklist

No go

‘Als je in de wereld van de diplomatie werkt, moet je veel geduld hebben. Helemaal in Afghanistan. Je ziet morgen nog geen resultaat van iets wat je vandaag hebt gedaan.’

Slimme app

‘Dagelijks gebruik ik Twitter om met mensen in contact te komen die ik nodig heb voor mijn werk. Veel Afghaanse studenten en journalisten gebruiken dit medium. Ik deel via tweets ook interessante werkervaringen.’

Sleutel tot succes

‘Netwerken. Je moet heel goed zijn in het leggen van contacten met mensen van over de hele wereld. Het helpt natuurlijk als je geïnteresseerd bent in andere culturen.’

Struggles

‘De veiligheidssituatie in Afghanistan. Voordat ik solliciteerde, heb ik er goed over nagedacht, maar er wordt heel goed op ons gelet waardoor ik me een stuk veiliger voel. Kabul is ook gewoon een stad waar vier miljoen mensen wonen en werken. Dat is een ontnuchterende gedachte. Ook lastig is dat het een echte mannenwereld is. Om serieus genomen te worden, laat ik goed blijken dat ik weet waar ik het over heb.’

