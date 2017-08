Droombaan: Marjolein (29) runt samen met haar businesspartner het T-shirtmerk Team Unicorn

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

De unicorntrend inspireerde Marjolein van den Broek (29) om een eigen bedrijf te beginnen. Samen met businesspartner Roos Mulder runt ze T-shirtmerk Team Unicorn.

Beroep: Mede-eigenaar Team Unicorn

Status: Ondernemer

Motto: ‘De wereld met ons merk een stukje vrolijker maken’

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘Op dit moment investeren we alleen maar, maar we hopen vanaf september quitte te draaien.’

Gemiddelde werkweek: ‘We besteden per persoon gemiddeld zo’n twee dagen per week aan Team Unicorn, naast onze andere freelance opdrachten.’

Mijn baan is leuk…

‘…omdat ik er zelf heel blij van word. Samen met Roos wil ik mensen af en toe uit de serieuze grotemensenwereld halen. Ons motto luidt: ‘for anyone who doesn’t want to join the grown-ups yet’ en we proberen vrolijkheid door te voeren in alle aspecten van ons merk. We versturen onze T-shirts in een roze doos gevuld met confetti, schrijven blogs met tips en tricks over waar je de bijvoorbeeld de beste milkshakes vindt en sluiten onze mails af met ‘groetjes en een handvol glitters’. Het is enorm leuk om constant met positieve vibes bezig te zijn.’

Zo begon het

‘Roos en ik werkten allebei voor Amsterdam FashionWeek en ontdekten onze gedeelde passie voor unicorns en glitters. Toen ik op vakantie was, kreeg ik van Roos een appje dat ik terug moest komen omdat het op kantoor ongezellig was zonder mij. Ik appte terug: no worries, maandag is Team Unicorn weer compleet. Zodra ik op ‘send’ drukte, realiseerde ik me wat een goede merknaam dat was.’

Ons doel

‘Onze droom is internationaal een complete kledinglijn in de markt zetten waar mensen blij van worden. We willen hippe meiden van over de hele wereld in onze kleding zien. Maar de ultieme droom is een winkel in New York.’

Trots op

‘De samenwerking tussen mij en Roos. We vullen elkaar heel goed aan en trekken de ander uit een dip als het even iets minder gaat.’

Tip

‘Volg je hart, maar verlies de realiteit niet uit het oog. Het is te gek om te doen wat je het allerleukste vindt, maar wees je ervan bewust dat elke droombaan ook mindere kanten heeft. Er moet uiteindelijk toch ook brood op de plank komen.’

App

‘In de app F-Secure Key sla je al je wachtwoorden en gebruikersnamen veilig op.’

Sleutel tot succes

‘Wil niet alles tegelijk; dat leidt alleen maar tot teleurstellingen. Bepaal een koers, dan kom je er wel.’

Struggle

‘Doorzetten als het tegenzit, is lastig. Als eigen baas komt een tegenslag drie keer harder aan dan wanneer je in loondienst bent. Maar ik blijf positief en probeer altijd in oplossingen te denken.’

No Go

‘Jezelf constant vergelijken met anderen is killing. Sluit je niet af voor wat anderen doen, maar probeer wel op jezelf en je eigen kwaliteiten te focussen.’

Meer lezen over de job van Marjolein? Check de rubriek ‘Droombaan’ in VIVA 31. De editie ligt van 29 juli t/m 1 augustus in de winkel of kan je hieronder online bestellen. Het artikel is ook te lezen op Blendle.