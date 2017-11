Droombaan: Nina Pierson is mede-eigenaar van SLA

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Met haar SLA-bars wist Nina (32) heel Nederland aan de gezonde salades en sappen te krijgen. Daarnaast werkt ze aan haar eigen online healthmagazine.

Beroep: creative director van online magazine Bedrock, mede-eigenaar van SLA

Studeerde: journalistiek

Status: zelfstandig ondernemer

motto: ‘May all my thoughts, words and actions in some way contribute to the happiness of other beings.’

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘netto verdien ik zo’n 2300 euro per maand met Bedrock, voor vier dagen in de week.’

droomsalaris: ‘8000 euro in de maand. Daar mag ik van dromen, want ik heb ook jarenlang minder verdiend en alleen maar geïnvesteerd.’

gemiddelde werkweek: ‘geen dag is hetzelfde. In de ochtend ben ik meestal het productiefst. Na een korte koffiedate lees ik mijn mail. Ik sorteer ze in ‘later misschien’ of ‘doen deze week’. Pas na twaalf uur ’s middags plan ik afspraken in. Dat zijn meestal afspraken met het team, contentmakers of potentiële partners.’

trots op: ‘Bedrock – het boek. We verkopen nog steeds 250 boeken per week!’

Droombaan omdat…

‘…ik mensen gelukkiger maak met mijn baan. Op Bedrock vind je elke dag informatie en inspiratie om je verder te helpen qua persoonlijke ontwikkeling. De content varieert van blogs over ontstressen tot podcasts met meditatielessen. De reacties van onze lezers zijn overweldigend. We krijgen dagelijks mails binnen waarin lezers ons bedanken. Dat we ze geholpen hebben met een eetprobleem, examen of moeilijke kwestie op het werk. Ik vind niks leuker dan een bedrijf met een bepaalde visie, drive en passie op te zetten en het vervolgens weer – grotendeels – uit handen te geven. Zo ben ik niet meer de draaiende motor achter SLA en heb ik een hoofdredacteur die bij Bedrock voor de content zorgt. Ik ben meer de spil in beide bedrijven: ik doe de pr, regel afspraken met potentiële partners en bedenk creatieve ideeën over hoe we het bedrijf kunnen optimaliseren. Niet vóór je bedrijf werken als werknemer, maar áán je bedrijf werken als ondernemer. Dat is mijn droombaan.’

Hoe kwamen de twee bedrijven samen?

‘Ik was net bezig me meer los te weken van SLA, toen een digitale uitgever me vroeg of ik iemand kende om een nieuwe healthtitel te starten. Ik wist dat ik deze kans moest grijpen. Zo kon ik mijn journalistieke kwaliteiten kwijt, maar ook ondernemen. Ik zou alle vrijheid en vertrouwen krijgen. Het was alsof alle puzzelstukjes in elkaar vielen.

Dat ik zwanger was mocht de pret niet drukken; dit móest ik doen. Acht weken voordat mijn dochter geboren werd, lanceerden we bedrock.nl.’

Nina’s checklist

No go

‘De hele dag door je mail checken en je inkomende mails als to-dolijst gebruiken. Dat geeft aan het einde van de dag helemaal geen voldaan gevoel.’

Slimme app

‘Breathing voor ademhalingsoefeningen en Freedom die ervoor zorgt dat je op bepaalde momenten van de dag niet op je social media kunt.’

Struggles

‘Accepteren dat het niet altíjd goed kan gaan. Je hebt tegenslagen nodig om weer kansen te creëren.’

Onderhandelen

‘Dat moet je zien als een spel. Dan wordt het leuk en durf je ook meer te vragen. Gewoon doen dus.’

