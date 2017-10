Droombaan: Peggy (38) is een Nederlandse diplomaat bij de VN

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Peggy Vissers (38) is een Nederlandse diplomaat bij de VN. Vanuit New York houdt ze zich bezig met de burgeroorlog in Syrië.

Beroep: Nederlandse diplomaat op de Politieke Afdeling van de Nederlandse Missie bij de Verenigde Naties

Status: Ambtenaar

Doel: Be the change!

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘Ik heb een goed salaris, maar geld motiveert me niet. Ik verzamel ervaringen, geen spullen.’

Gemiddelde werkweek: ‘Officieel 36 uur, maar in de praktijk werk ik tussen de 40 en 55 uur en ook geregeld in het weekend; dat hangt af van de VN-agenda en de actualiteit in de wereld. De drukste weken zijn vaak de spannendste en belangrijkste, omdat wereldleiders samenkomen of omdat er iets is gebeurd in de wereld dat de aandacht van de Veiligheidsraad eist.’

Trots op: ‘Mijn TedX Talk over mijn werk bij de VN en de situatie in Syrië. Ik haalde een groep Syrische vrouwen naar New York, onder wie een moeder die haar zoon had verloren bij een bomaanslag. Zij zat daar naast haar vijanden die de dictator steunen die de bom had gegooid. Die vrouwen konden het eens worden over de voorwaarden voor vrede, iets wat in de officiële vredesonderhandelingen nog steeds niet is gelukt.’

Tip: ‘Maak je niet druk over zaken die je niet kunt veranderen. Pick battles big enough to matter, small enough to win.’

Droombaan omdat …

‘…ik als diplomaat opkom voor de belangen van Nederland. Ik heb geen vrede met oorlog en voel een sterke drijfveer om een bijdrage te leveren aan het grotere geheel. Dat is de reden dat ik diplomaat ben geworden. Diplomatie gaat over communicatie, onderhandelingen en vertegenwoordiging van belangen. Ik hou me bezig met de conflicten in het Midden-Oosten en Latijns-Amerika en analyseer de ontwikkelingen in de VN-Veiligheidsraad. Daarover rapporteer ik aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. En als Nederland in 2018 lid is van de Veiligheidsraad, zal ik de Nederlandse inbreng op het wereldtoneel van de VN mede vormgeven.’

Mensenrechten

‘De burgeroorlog die sinds 2011 in Syrië woedt, heeft al aan meer dan 400.000 mensen het leven gekost. Dertien miljoen mensen zijn afhankelijk van VN-hulp. Tijdens de jaarlijkse High Level Week van de VN in 2016 vestigde Nederland op een positieve manier de aandacht van wereldleiders op deze verschrikkelijke crisis. Ik organiseerde een bijeenkomst met Syrische mensenrechtenactivisten die na luchtbombardementen humanitaire hulp bieden aan burgers. De toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, vroeg of hij ook mocht deelnemen. Het was heel bijzonder om deze bijeenkomst te mogen organiseren en deel te kunnen nemen aan dit vertrouwelijke en openhartige gesprek tussen grootmacht Amerika en sterke, inspirerende Syrische helden.’

Wereldbaan

‘Het mooie van een loopbaan in het buitenland is dat het je de kans geeft iets van de wereld te zien, te ervaren en mee te maken. Daar staat wel tegenover dat je overal terecht kunt komen en bereid moet zijn waar ook ter wereld te werken. De diplomatie biedt in die zin een reis zonder eindbestemming, een avontuur. Ik weet niet waar de toekomst me nog zal brengen, maar het thuisgevoel in Nederland zal ik nooit verliezen. Het is juist dankzij die veilige basis in Nederland dat ik me wereldwijd thuis voel.’

Peggy’s checklist

No go

‘Ongeduld. Werken aan vrede kan een traag en frustrerend proces zijn. Het komt geregeld voor dat je een stap vooruit zet en daarna weer twee achteruit. Dat vind ik lastig, want ik ben een ongeduldig type.’

Slimme app

‘Blinkist. In behapbare samenvattingen van vijftien minuten legt deze app de belangrijkste inzichten van dikke non-fictie boeken uit. Speciaal voor mensen die weinig tijd hebben, maar wel hongerig zijn naar informatie en willen blijven groeien. Handig voor onderweg.’

Sleutel tot succes

‘Cultureel aanpassingsvermogen. Het is makkelijk om iemand met wie je het oneens bent vanaf de zijlijn te veroordelen. Moeilijker, moediger en nuttiger is het om met je tegenstander in gesprek te gaan. Vrede maken doe je met je vijand, niet met je vrienden.’

Struggles

‘Als je op het terrein van vrede en veiligheid werkt, word je letterlijk geconfronteerd met het leed in de wereld. Je kunt dan weleens overvallen worden door angst of de neiging krijgen om je af te sluiten. Maar dat kan ik me niet veroorloven. Ik zie het als een taak voor mezelf om goed te reageren, vrij van angst en met de waardigheid van onze medemensen voorop. Stapje voor stapje verander je zo zelf de wereld.’

