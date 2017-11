Droombaan: Roos spreekt voice-overs in

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Animatiefilmpjes, telefoonsystemen, commercials… als voice-over spreekt Roos (37) ze allemaal in. Ze heeft wel twaalf soorten stemmen in haar repertoire.

Beroep: voice-over

Status: zelfstandig ondernemer

Motto: ‘It’s not how good you are, it’s how good you want to be.’

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘Ik heb dit jaar al zo’n 240 verschillende dingen mogen inspreken. Met de ene opdracht verdien ik € 50, met de andere € 2500. Er zijn geen vaste tarieven voor voice-overs en ik werk op basis van inspreekfee en een bedrag voor de afkoop van het gebruiksrecht. Voor een landelijke televisiecommercial is de buy-out hoger dan voor een regionale radioreclame. Het varieert dus enorm.’

Droomsalaris: ‘Misschien niet uitgedrukt in geld, maar ik zou wel heel graag de stem van een groot merk willen zijn.’

gemiddelde werkweek: ‘Ik werk vooral overdag maar vaak moet iets snel af en ben ik ook ’s avonds aan het werk. Als ik niet aan het opnemen ben, dan vlog ik op een nuchtere wijze over mijn vak, of werk ik heel saai de administratie bij.’

Trots op: ‘Dat het me is gelukt om succesvol te worden in een verzadigde markt. Zonder mijn baan bij het reclamebureau was dit misschien niet zo makkelijk gelukt. Daarnaast is het als alleenstaande co-ouder best spannend wat er elke maand gaat binnenkomen, maar tot nu toe kan ik mezelf en mijn zoontje netjes onderhouden. Daar ben ik trots op.’

Droombaan omdat…

‘…het niet als een baan voelt! Dat ik hiermee mijn geld mag verdienen, voelt als een luxepositie. Als ik een tekst zie, gaat het bij mij kriebelen. Ik wil hem gewoon lezen en op mijn stembanden voelen. Het feit dat je een zin zo veel verschillende ladingen kunt geven door de manier waarop je die uitspreekt, fascineert mij enorm. Mijn baan is heel afwisselend en vereist veel creativiteit, het is nooit saai.’

Hoe begon het?

‘Op jonge leeftijd was ik al veel met mijn stem bezig. Ik maakte muziek en zong graag. Tijdens mijn werk bij een reclamebureau, kwam ik weleens in geluidsstudio’s. Omdat mijn baas van mijn hobby afwist, regelde hij dat ik mocht zingen tijdens de muziekopnames voor een nieuwe commercial. Niet veel later was mijn zangstem te horen onder een internationale autoreclame. Later introduceerde iemand me bij BNR Nieuwsradio, daar ontdekte ik dat ik gesproken tekst ook fascinerend en leuk vond. De technicus vertelde welke apparatuur ik nodig had en niet veel later stond ik, in mijn met noppenschuim beklede gangkast, op te nemen voor mijn eerste klant. Omdat ik een aardig netwerk had opgebouwd tijdens mijn vorige baan, was het makkelijker om ertussen te komen. De meeste opdrachten waren, zoals we dat noemen, explanimations. Dit zijn vaak korte introductiefilmpjes of animatievideo’s van kleine tot grote ondernemingen. Later mocht ik ook commercials inspreken voor bijvoorbeeld KPN, L’Oréal, SIRE en Coop. In het begin deed ik mijn freelance klussen naast mijn baan. Toen ik het steeds drukker kreeg, sprong ik in het diepe en ging ik fulltime aan de slag als voice-over. Inmiddels heb ik de gangkast ook ingeruild voor een ruimere opnamecabine.’

Roos’ checklist

No go

‘Niet beschikbaar zijn is killing. Daarom probeer ik zo flexibel mogelijk te zijn. Ik krijg vaak spoedaanvragen en als ik dan een ‘nee’ moet verkopen, staan er voor mij tien anderen in de rij. Zorg dus voor focus. Je moet ook niet te snel tevreden zijn. Blijf altijd naar jezelf en anderen luisteren. Blijf ook je stem ontwikkelen, anders roest je vast in hetzelfde toontje.’

Slimme app

‘De enige app die ik voor mijn werk gebruik is mijn stopwatch, om de lengte van mijn tekst te timen.’

Struggles

‘De klanten die het minst willen betalen, zeuren het hardst. Dan vind ik het moeilijk om aardig te blijven. Daarnaast is het soms best saai in je eentje. Hoewel ik dus ook in studio’s kom, zit ik voornamelijk alleen in mijn thuisstudio. Het is een eenzame vrijdagmiddagborrel.’

Onderhandelen

‘Ik vind het afschuwelijk. Wanneer ik, na veel gedenk en gedoe, een prijs heb bedacht, schrikt de één van het bedrag en de ander wijst me erop dat ik veel meer mag vragen. Het blijft lastig.’

