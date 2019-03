Droomvacature: 26-jarige (knappe) miljonair zoekt assistent die mee wil op wereldreis

Ben je gek op reizen, kun je hard werken en weet je dingen over computers en social media? Dan hebben we wellicht je droombaan gevonden.

E-commerce miljonair Matthew Lepre is op zoek naar een persoonlijke assistent. De Australiër zoekt iemand die hem tijdens zijn reis om de wereld helpt met zijn werkzaamheden én leuk gezelschap biedt. Wat het oplevert? Een startsalaris van € 32.500 per jaar en een leven waar menig reisfreak jaloers op is.

Vetpot

Matthew heeft het als 26-jarige niet slecht voor elkaar. Hij runt vier verschillende bedrijven in digitale advertenties en die leggen hem geen windeieren. De Australiër – die er overigens ook absoluut niet verkeerd uitziet – verdient volgens Daily Mail gemiddeld € 75.000 per maand. Omdat hij het erg druk heeft, is hij op zoek naar een persoonlijke assistent. En dat kun jij worden.

Eisenlijstje

Om in aanmerking te komen, moet je aan een paar voorwaarden voldoen. Zo moet je goed kunnen multitasken, leergierig zijn en verstand hebben van computers en social media. Daarnaast moet je gek zijn op reizen en in het bezit zijn van een paspoort dat nog minimaal een jaar geldig is.

Aan Daily Mail vertelt Matthew: ‘Ik zoek iemand om me te vergezellen bij al mijn avonturen. Ik hou van mijn werk, en ik hou ervan om nieuwe plekken te ontdekken.’ Maar denk niet dat het om een luizenleventje gaat: je moet hard kunnen werken. ‘Ik werk iedere dag veel, maar ik leef volgens de filosofie ‘work hard, play harder,’ aldus de miljonair. Om de kosten van accommodatie en vliegtickets hoef je je niet druk te maken: die neemt hij op zich.

Word jij Matthew’s rechterhand? Solliciteren kan hier.

P.s. Mocht je het je afvragen: het schijnt dat Matthew nog vrijgezel is. In februari vertelde hij in een interview dat zijn liefdesleven er door zijn drukke baan nogal bij inschiet.