Vraag ‘Hoe ga ik om met een vervelende collega?’

Mijn nieuwe baan bevalt me prima, maar ik word gek van één collega. Zij werkt er al vijftien jaar en dat laat ze ook graag merken. Ze roddelt, maakt vervelende opmerkingen en zadelt mij met haar werk op. Hoe pak ik dit aan?

Antwoord

‘Een vervelende collega hebben we helaas allemaal wel eens. Als je niet mega close met deze persoon hoeft samen te werken, zou ik zeggen: laat lekker gaan. Je hoeft niet met iedere collega een goeie klik te hebben. Maar als zij allerlei werk op jouw bordje gooit en dit ook blijft doen, is het wel een goed idee om het gesprek hierover met haar aan te gaan.

Belangrijk is dan wel dat je vanuit jezelf spreekt en niet met een beschuldigend vingertje naar haar gaat wijzen. Zorg dat je tijdens het gesprek rustig en met respect praat, want je kunt in zo’n situatie al heel snel aanvallend overkomen. Roep dus vooral geen dingen als: jij gooit van alles op mijn bord. En: jij doet van alles verkeerd. Daarmee beschadig je de samenwerking alleen maar meer. Steek het gesprek dus positief in en wees daarin ook kritisch naar jezelf. Zo geef je haar de kans om jou ook feedback te geven.

Zeg dingen als: ik ervaar dit en misschien zie jij dat anders, maar daarom zou ik dit graag met je bespreken zodat we de komende tijd op een fijne manier met elkaar kunnen samenwerken. Vervolgens kunnen jullie samen kijken wat jullie aan de situatie kunnen veranderen. Als je je boodschap goed verpakt en vriendelijk brengt, zal ze veel eerder over haar gedrag gaan nadenken en zal de situatie ook sneller veranderen.’

Vraag ‘Hoe kom ik los van mijn werk?’

Op vrije dagen word ik bestookt met vragen van collega’s. Ik wil niet oncollegiaal zijn, maar wél loskomen van mijn werk. Hoe los ik dit op?

Antwoord

‘Dit probleem hebben heel veel mensen. Dankzij onze telefoons en computers zijn we altijd maar online en daardoor zijn mensen sneller geneigd om over je grenzen te gaan. Dit wordt ook wel heel makkelijk als jij deze grenzen zelf niet duidelijk aangeeft. Als jij niet communiceert wanneer je wel of niet werkt, blijven mensen je op de gekste tijden bestoken met mails en appjes. En ze verwachten ook nog eens dat je meteen antwoordt.

Een out-of-office instellen kan al heel erg helpen bij het aangeven van je bereikbaarheid. Dit kan heel vriendelijk. Bijvoorbeeld: ‘Op dinsdagochtend 9.00 uur check ik mijn mail weer en dan kom ik bij je terug!’ Whatsapp is een iets ander verhaal, zeker als je je privételefoon ook zakelijk gebruikt.

Ik raad je aan om een standaardappje te maken dat je kunt versturen als je werkvragen krijgt. Maak daar geen heel verhaal van waarin je jezelf verontschuldigt, maar gebruik twee of drie simpele zinnen waarin je aangeeft dat je de vraag meteen oppakt als je weer werkt. Door dit appje te versturen, weten je collega’s waar ze aan toe zijn en kun jij het ook echt loslaten. Blijf je je bezwaard voelen? Vraag je dan af hoe urgent de vragen zijn. Het is niet dat de hele business in de hens staat als jij even niet reageert.’

Wie is Kelly Weekers?

Kelly Weekers (30) studeerde psychologie en is ondernemerscoach. In die hoedanigheid schuift ze regelmatig aan bij RTL boulevard. Ze schreef de bestsellers Happy life 365 en Happy lifehacks 365, waarvan ze meer dan 130.000 exemplaren verkocht.

