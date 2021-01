Kelly Weekers: ‘Met collega’s werken, is en blijft een dingetje’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? De experts staan voor je klaar! Deze keer beantwoordt psycholoog en ondernemerscoach Kelly Weekers al jouw werkvragen.

Vraag 1

Ik ben best wel fan van thuiswerken, maar na al die maanden merk ik dat mijn concentratie en productiviteit steeds verder wegzakt. Ik raak door het minste of geringste afgeleid. Hoe kan ik dit veranderen?

Antwoord:

‘Dit zal inderdaad een herkenbaar probleem zijn voor veel mensen. In het begin gingen we er allemaal nog heel gefocust in en was dat thuiswerken ergens ook nog wel leuk en spannend. Daarnaast probeerden we ons werk eerst ook nog echt te doen zoals we dat op kantoor ook deden, maar langzamerhand word je steeds slapper. Op een gegeven moment ga je wennen aan het comfort van thuis. Je kunt op elk moment even een rondje wandelen of op je Instagram kijken, terwijl dat op kantoor geen optie was. Ik zou je willen aanraden om juist van deze vrijheid gebruik te maken. Je kunt alles immers in je eigen tempo doen en je eigen tijd indelen. Ga daarom eens werken met blokken in productiviteit. Plan om negen uur bijvoorbeeld een blok van een halfuur waarin je je mail bijwerkt. Gelukt? Pas daarna mag je weer een koffietje pakken. Kies voor kleine, afgebakende taken en wees streng voor jezelf. Zorg dat je je binnen een blok op die specifieke taak focust en maak ’m ook echt af. Hierin kun je rekening houden met je eigen wensen. Als je ’s ochtends veel concentratie hebt, plan je dan je meest intensieve werk. Zak je om vier uur altijd in? Plan rond dat tijdstip dan een wandeluurtje in en ga daarna weer verder. Zorg er daarnaast voor dat je je werkplek zo optimaal mogelijk indeelt. Zet een karaf water op tafel en leg je mobiel in vliegtuigmodus uit het zicht. Je moet het jezelf dus ook een beetje makkelijk maken door die afleiding gewoon weg te halen.’

Vraag 2

Ik ben bijna veertig, maar word op mijn werk omringd door jonge millennials die – naar mijn idee – übergevoelig zijn. Dingen zijn al snel te veel, ze zijn om de haverklap uit het veld geslagen. Het irriteert me mateloos. Hoe kan ik het best met zulke types omgaan?

Antwoord:

‘Met collega’s werken, is en blijft een dingetje, zeker als je hierin ook nog te maken krijgt met verschillende generaties. De werkwijzen zijn zó anders, dus het is heel normaal om af en toe te clashen. Maar realiseer je ook dat iedereen wel wat heeft. Jij ook. Toch zul je samen een resultaat moeten neerzetten. Probeer er dus vooral niet zo’n groot probleem van te maken. Zolang jij je steeds focust op de gevoeligheid van deze millennials, zul je je er ook steeds meer aan storen. Lukt dat echt niet en loop je keer op keer tegen hetzelfde probleem aan? Dan zou ik je aanraden om je irritaties bespreekbaar te maken. Ga een keer een kop koffie drinken (eventueel digitaal) met die collega. Leg uit waar jij tegenaan loopt en probeer samen een oplossing te vinden zodat jullie je allebei prettig voelen. Door elkaars gebruiksaanwijzing te lezen, zullen jullie elkaar hopelijk een stuk beter leren begrijpen. Realiseer je daarnaast dat het beeld dat we van millennials hebben ook grotendeels een vooroordeel is. Ja, er zijn zeker prikkelbare millennials, maar ze hebben ook veel goede eigenschappen. Deze generatie werkt harder dan ooit en houdt heel veel ballen tegelijkertijd in de lucht. Als je een millennial op de juiste plek in je bedrijf weet te zetten, kan die dus ook héél veel voor je betekenen.’

Wie is Weekers?

Kelly Weekers (31) studeerde psychologie en is ondernemerscoach. In die hoedanigheid schuift ze ook regelmatig aan bij RTL Boulevard. Ze schreef de bestsellers Happy life 365 en Happy lifehacks 365, waarvan ze meer dan 130.000 exemplaren verkocht. Kelly heeft een relatie met John Ewbank, met wie ze dochters Scottie en Georgie heeft. Happy life hacks 365 € 20,99 Kosmos Uitgevers

