Vraag 1

Mijn man is een workaholic. Het lijkt alsof hij liever werkt dan bij mij is. Ik ben zijn gedrag echt helemaal zat. Heb jij tips?

Antwoord:

‘Ik snap natuurlijk heel goed dat jij dit vervelend vindt, maar probeer je ook te realiseren dat zijn werk een belangrijk deel vormt van wie hij is. Daarom vraag ik me af of je hem wel moet willen veranderen. Ik denk dat het in deze situatie vooral belangrijk is om duidelijke afspraken te maken. Geef dus bij je partner aan dat jullie relatie ook echt privétijd nodig heeft, zonder dat zijn werk die aandacht vraagt. Ik zou je willen aanraden om deze vrije tijd specifiek in te plannen in jullie agenda’s. Als jullie op die manier samen duidelijke afspraken maken, hoef je ook niet steeds ruzie te maken of hij wel of niet mag werken. Spreek bijvoorbeeld af dat jullie om zes uur eten en dat de avonden en weekenden helemaal werkvrij zijn. Als hij dan in de andere uren ontzettend hard gaat werken: so be it. Probeer hem in elk geval niet helemaal om te turnen naar wie hij niet is. Workaholics zijn ambitieus, gedreven en worden echt blij van hun werk. Dat is belangrijk om in je achterhoofd te houden, want ben jij niet veel gelukkiger als hij ook blij is? Dat neemt natuurlijk niet weg dat het niet de bedoeling is dat zijn werk constant jullie privétijd inneemt. Jullie zullen dus allebei een stap naar elkaar toe moeten zetten. Maar nogmaals: probeer niet zijn hele karakter te veranderen. Daar wordt hij doodongelukkig van. En jij uiteindelijk ook.’

Vraag 2

Ik heb nul ervaring qua salarisonderhandelingen. Hoe haal ik voor mezelf het onderste uit de kan?

Antwoord:

‘Allereerst moet je je afvragen of je per se het onderste uit de kan wil halen. Wat mij betreft is het in een salarisonderhandeling namelijk vooral belangrijk om in alle redelijkheid te kijken naar wat normaal is. Geloof mij: als je écht het onderste uit de kan probeert te halen, krijg je dat meestal niet. Mensen hebben dit namelijk meteen door. Ik zou je daarom willen aanraden om vooral eens te kijken bij een vacaturebank bij vergelijkbare functies. Welke salarissen worden daar geboden? Haak daar vervolgens op in. Soms wordt er tijdens de onderhandelingen naar je vorige salaris gevraagd. Sommige mensen zeggen dit liever niet, maar als ik jou was zou ik er geen geheim van maken. Tenzij je voorheen een heel andere functie had natuurlijk, dan is het totaal irrelevant. Daarnaast zou ik je willen aanraden om tijdens de onderhandelingen nét iets aan de hoge kant in te zetten. Hiermee creëer je namelijk ruimte om te onderhandelen. In de meeste gevallen kom je dan uiteindelijk uit op het salaris dat je eigenlijk voor ogen had. Hoewel salarisonderhandelingen heel normaal zijn, vinden heel veel mensen dit moeilijk. Is dat bij jou ook het geval? In de meeste gevallen komt het puur door onzekerheid. En bij een salaris gaat het er nou juist om dat je vertrouwen hebt in je eigen waarde. Zelfvertrouwen is dus broodnodig. Wees je héél bewust van je eigen kwaliteiten en straal dit uit. En laat je natuurlijk vooral niet afschepen. Als je het gevoel hebt dat je niet serieus wordt genomen, zou ik me toch afvragen of je niet beter verder kunt kijken.’

