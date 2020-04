Durf te vragen: Kelly Weekers geeft antwoord op jouw werkvraag

Zit je met een prangende vraag of kun je wel wat goede raad gebruiken, op welk gebied dan ook? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze week beantwoordt psycholoog/coach Kelly Weekers al jouw werkvragen.

Vraag 1:

Ik vind mijn leidinggevende afschuwelijk, omdat ze me behandelt als een klein kind. Hoe pak ik dit tactvol aan zonder dat ik daarbij mijn baan op het

spel zet? Antwoord: ‘Voor een goede leidinggevende is er niks belangrijker dan het hebben van een gemotiveerd team. Voor jou is het lastig om in deze situatie honderd procent energie te geven, waardoor dit probleem van invloed gaat zijn op je baan. Je besteedt doorgaans zo veel tijd en energie aan je werk, dat het heel belangrijk is dat je tevreden bent. Daarom zou ik altijd een gesprek aanvragen waarin je vertelt wat er speelt en waar je tegenaan loopt. Probeer dit zo tactisch mogelijk te verwoorden, bijvoorbeeld door tijdens het gesprek ook de positieve elementen te benoemen. Vertel waarin je je wel gesterkt voelt door je leidinggevende. Geef bijvoorbeeld aan dat je het fijn vindt dat je veel mag doen, dat je veel verantwoordelijkheid krijgt en dat je jezelf kunt ontplooien. Als je vervolgenkritiek hebt, moet je proberen niet met het vingertje te wijzen. Dus niet: jij doet dit niet goed. Maar: ik heb het gevoel dat… Zo verpak je het niet als een voldongen feit, maar als iets waar jij persoonlijk graag verandering in zou zien. Vind je het spannend? Bereid het gesprek dan heel goed voor, weet welke positieve punten je wilt benoemen en welke kritische dingen je wilt zeggen. Ga daarna rustig en met respect het gesprek aan.’

Vraag 2:

Ik heb een leuke, drukke baan, maar ’s nachts kan ik de slaap niet vatten. Ik word vaak wakker, sta dan meteen ‘aan’ en neem in bed hele planningen en to do-lijstjes door. Ik heb mindfulness-apps al geprobeerd en er ligt een notitieboekje naast mijn bed, maar dat werkt allemaal niet. Heb jij nog andere tips?

Antwoord :

‘Goed kunnen slapen is tweeledig: kijk altijd naar wat je anders kunt doen, maar ook naar hoe je anders kunt denken. Wat je al heel goed doet is het notitieboekje, dat zou ik altijd aanraden. Belangrijk is wel dat je hier geen hele verhalen in opschrijft. Waarschijnlijk ben je bang dat je iets vergeet en om dat te voorkomen is het voldoende om een paar steekwoorden op te schrijven. Daarna kun je de gedachtes parkeren tot de volgende ochtend. Verder is het belangrijk dat je een standaard avondroutine invoert. Niet te laat eten, na acht uur ’s avonds zo min mogelijk op je telefoon kijken en vlak voor het slapengaan niet meer Netflixen. Neem in plaats daarvan een warm bad, een lange douche of lees een boek. Daarmee kun je je brein kalmeren. Lukt dat? Probeer vervolgens ook anders te denken. In plaats van automatisch in de maalstroom mee te gaan, moet je proberen je eigen politieagent zijn. Zeg tegen jezelf: ik ben nu klaar met dat piekeren, ik ga slapen en morgenochtend krijgt deze gedachte weer aandacht. Zodra je toch weer begint te malen, spreek je jezelf toe en focus je op je ademhaling. Oefening baart kunst, dus geen stress als het niet meteen lukt.’

Wie is Weekers?

Kelly Weekers (30) studeerde psychologie en is ondernemerscoach. In die hoedanigheid schuift ze ook regelmatig aan bij RTL Boulevard. Ze schreef de bestsellers Happy life 365 en Happy lifehacks 365, waarvan ze meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Kelly is getrouwd met John Ewbank, met wie ze dochter Scottie heeft. In juni verwachten ze hun tweede kind.

Stuur je vraag

Elke week staat er een expert voor je klaar om ’m te beantwoorden. Of dat nou is op het gebied van liefde en seks, je lichaam, huid, sport, werk of wat dan ook: je kunt hier alles kwijt. Stuur je vraag naar redactie@viva.nl o.v.v. Durf te vragen.

