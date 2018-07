Dus toch! Recordaantal inschrijvingen voor Temptation Island

Het houdt niet op, niet vandaag… Je zou bijna denken dat Temptation Island haar hoogtepunt heeft gehad, maar toch blijft het programma immens populair. Oók voor koppels en verleiders die mee willen doen. Like, wie dan?!

Nou, 300 koppels en 1.000 verleiders om precies te zijn. Het aantal aanmeldingen stijgt hiermee tot een nieuw record. Dat maakt VIJF vandaag bekend. ‘Er zijn voor het volgende seizoen, waarvan de opnames in september en oktober plaatsvinden, al 1.410 inschrijvingen afgerond. Maar vele anderen zijn nog lopende’, laat VIJF weten.

Van de 300 koppels die mee willen doen, gaat het om 169 Nederlandse stellen. En qua verleiders loopt de verdeling tussen mannen en vrouwen gelijk op: 510 mannen hebben zich aangemeld, tegenover 582 vrouwen.

Je zou je kunnen afvragen of het hier nog wel écht gaat om het testen van je relaties. Onlangs gaf Rowena in een interview al aan dat ze het programma meer ziet als werk. Het is natuurlijk de uitgelezen kans om meer volgers te krijgen. Maar voor hoe lang nog?

Waar het nieuwe seizoen wordt opgenomen is nog niet bekend, wel weten we dat Rick Brandsteder en Annelien Coorevits opnieuw de presentatie op zich nemen.