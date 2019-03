Een dagboek bijhouden is gezond, dit is waarom

Een dagboek bijhouden, bijna iedereen deed het (op de middelbare school). En zou het nú ook (weer) moeten doen. Een dagboek bijhouden is de ultieme manier om mooie momenten vast te leggen en alledaagse beslommeringen van je af te schrijven. Schrijven over je dag, gedachten, zorgen en dromen – voordat je naar bed gaat, in plaats van je gebruikelijke Insta-scrollsessie – is gezond voor je!

Why? Het is naast een kostbaar momentje voor jezelf (we feel you mothers out there) ook een hele effectieve en hele makkelijke manier om voor je mentale gezondheid te zorgen. Het bijhouden van een dagboek zou zelfs blinde paniek gevoelens en depressieve gedachten kunnen verminderen. Sterker nog: voorkomen.

Dit is wat schrijven in je dagboek voor je doet:

01. Je leert jezelf er beter door kennen

Zelfkennis en zelfreflectie, wie wil dat nou niet? Vraag je je wel eens af waarom je telkens op een bepaalde manier reageert (vloekend!), waarom sommige gedachten steeds maar weer terugkomen (eenzaamheid!) of waar bepaalde emoties vandaan komen (is het red flag week)? Het bijhouden van een dagboek helpt je om patronen in je doen én denken te herkennen. Je wordt je bewuster van je gedachten, gevoelens en gedrag.

02. Het kan stress verminderen

Schrijven geeft inzicht! Zelfs als je gewoon een paar steekwoorden op papier zet (van moe tot aan liefdesverdriet en koopdrang), bijvoorbeeld elke avond voordat je gaat slapen, kan het bijhouden van een dagboek stress verminderen. Door op te schrijven wat er allemaal in je hoofd rondspookt, kun je het makkelijker loslaten en pieker je minder. Beware: dit gaat niet in één dag, dit proces heeft tijd nodig.

03. Je kunt er dankbaarheid mee oefenen

Geluk begint bij dankbaarheid! Door op te schrijven waar je allemaal blij van wordt, denk aan: je (bijna altijd) lieve je kind(eren), je succesvolle job, de yogales die vanavond op het program staat, vergroot je het gevoel van tevredenheid. Met dankbaarheid als gevolg! En dan tel je wat je hebt, niet wat je mist.

Plus: je hebt een verzameling herinneringen waar je op een later moment nog eens doorheen kunt bladeren.

Bron: Happinez.nl | Beeld: iStock