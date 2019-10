In tijden waarin ‘wanderlust’ hoogtij viert, willen we het allemaal: een carrière in het buitenland. Want waarom in miezerig Nederland blijven, als je ook ergens in de zon kunt werken? Dit zijn acht tips voor een succesvolle internationale carrière.

Dankzij de internationalisering van het bedrijfsleven is het voor veel mensen een reële mogelijkheid om permanent te verhuizen naar een ander land. All you need is een laptop, goede wifi-verbinding en ehm, o ja, werk. Je hebt natuurlijk ook werk nodig. Maar first things first: waar begin je met je internationale carrière?

1. Vraag je af waarom je naar het buitenland wilt

Voordat je de beslissing maakt om alles op te geven en naar het buitenland te verkassen, is het belangrijk om jezelf eerst af te vragen waarom je dit wilt. Wil je naar het buitenland omdat je daar stappen kunt maken in je carrière, of omdat je droomt van een avontuurlijke lifestyle?

Ook al woon je straks in Sydney, vlak bij het strand, betekent dat nog niet dat je hele dagen aan het surfen zult zijn.

Natuurlijk is deze tweede reden ook legitiem, maar wanneer je hoofdzakelijk verhuist vanwege het avontuur en niet vanwege de baan, is de kans op teleurstellingen groot. Ook al woon je straks in Sydney, vlak bij het strand, betekent dat nog niet dat je hele dagen aan het surfen zult zijn. Je zult het grootste deel van de week bezig zijn met werken, het is daarom belangrijk dat ook de baan je aanspreekt.

2. Onderzoek de visum vereisten

Je opties om in het buitenland aan het werk te gaan kunnen beperkt zijn door vereisten op het gebied van paspoort en visum. Bekijk vooraf welke mogelijkheden je hebt en hoe de procedure eruit ziet om het papierwerk te regelen voor jouw ideale bestemming. Vergeet hierbij de naderende Brexit niet hè (grapje, hoe kunnen we dat nou vergeten).

3. Houd alle opties open

Wanneer je internationale ervaring op wilt doen om je carrière een boost te geven, overweeg dan ook minder voor de hand liggende bestemmingen. Als je verhuist naar een bestemming met een ontwikkelde economie, zoals Londen, Hong Kong of Tokio, is de kans groot dat je te maken krijgt met veel concurrentie.

Wie avontuurlijk is en ervoor kiest om te verhuizen naar een opkomend land als Thailand, Vietnam of de Filipijnen, kan hier verrassend snel resultaat boeken. In een opkomende economie heb je minder last van concurrentie, en toch meer dan genoeg kansen. Let er bij de keuze voor een bestemming vooral op of de markt aan het groeien is.

4. Overleg met je werkgever

Wil je graag naar het buitenland, maar heb je het ook naar je zin bij je huidige werkgever? Ga dan het gesprek aan. Binnen internationale organisaties is er vaak de mogelijkheid om intern te solliciteren voor een functie in het buitenland. Je kunt hierover informatie inwinnen bij de HR afdeling, of het talent development team van jouw organisatie. Zij kunnen je adviseren over de doorgroeimogelijkheden en vooruitzichten die je hebt in het buitenland.

5. Doe je research

Hoewel je tijdens je vakantie een goed beeld krijgt van de sfeer in een stad, is het toch heel anders om je er permanent te vestigen. Voordat je weloverwogen de keuze kunt maken voor een bestemming, heb je nog veel meer informatie nodig. Hoe is de arbeidsmarkt in jouw vakgebied? In hoeverre is de markt in verandering? En hoe veel moet je minstens verdienen om je vaste lasten te kunnen betalen?

Zoek via LinkedIn naar mensen die ervaring hebben in het land van jouw bestemming. Ga – zoals we dat graag zeggen – kopjes koffie drinken en zorg ervoor dat je antwoord krijgt op al je vragen. Ken je niemand? Plaats dan een oproep en je netwerkballetje gaat vanzelf rollen.

Ook een goede recruitment consultant kan je helpen dit soort vragen te beantwoorden, en zal je niet alleen voor vertrek begeleiden, maar ook wanneer je eenmaal op de plaats van bestemming bent aangekomen.

6. Ontwikkel universele skills

Als je van plan bent om na een paar jaar weer terug te keren naar Nederland, zorg dan dat je niet solliciteert op functies die te veel gericht zijn op een bepaalde niche. Zo voorkom je dat je focust op vaardigheden die bij thuiskomst verouderd of niet gewild blijken te zijn.

De skills die je nodig hebt voor technische functies binnen digitale marketing, finance of IT zijn over het algemeen overal toepasbaar en gevraagd. Je moet echter oppassen met functies in de juridische sector of binnen risk en compliance. De wet- en regelgeving verschilt per land, en is dus niet toepasbaar in andere rechtsgebieden.

7. Zorg dat je naasten achter je besluit staan

Kandidaten die internationale ervaring op willen doen zijn veelal jong en nog niet gesetteld, en dit is niet voor niets. Een internationale verhuizing is een grote stap, helemaal als je een partner en kinderen hebt om rekening mee te houden.

Denk van tevoren samen na over hoe jullie het best contact kunnen houden

Maar zelfs als je nog geen gezin hebt, is het belangrijk om rekening te houden met het effect dat jouw vertrek kan hebben op jouw naasten. Denk van tevoren samen na over hoe jullie het best contact kunnen houden, en blijf open communiceren over het aankomende vertrek. En natuurlijk: plan bezoekjes en onderhandel dat je nieuwe woning groot genoeg is voor al je broers en zussen die graag langs willen komen.

8. Leg zoveel mogelijk contact

Niet iedereen realiseert zich van tevoren hoe zwaar een internationale verhuizing kan zijn. Je zult je in een geheel nieuwe omgeving bevinden, zonder bekenden om je heen. Het gemis van thuis kan verrassend groot zijn. Het vinden van een vriend of collega die je wegwijs kan maken in je nieuwe woonplaats kan een groot verschil maken, met name als je van plan bent om je permanent in het buitenland te vestigen.

Bedenk daarom al voor vertrek hoe je nieuwe mensen kunt leren kennen op de plaats van bestemming. Zoek bijvoorbeeld uit of er migrantengemeenschappen bestaan en leg alvast contact met een paar andere expats. Vaak bestaan er dergelijke Facebook-groepen. Ook handig: kies voor het beoefenen van een sport in je nieuwe stad. Probeer de taal te leren en sta open voor nieuwe mensen. Je weet nooit wat deze ervaringen en connecties je later kunnen brengen.

Bron: Walters People | Beeld: Shutterstock