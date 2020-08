Een nieuwe baan? Deze vragen kun je het beste stellen

Je hebt de knoop doorgehakt en besloten om voor een nieuwe baan te gaan. Sterker nog, je bent zelfs al aangenomen. Je wilt in het begin natuurlijk een beetje een goede indruk maken en déze vragen kunnen daarbij helpen.

Lees ook:

7 tips voor een vloeiende carrièreswitch

Deze hoef je niet per se aan je collega’s te stellen, maar kun je ook aan jezelf voorleggen. Zo onthoud je waar je focus ligt én wat je nu belangrijk vind in een nieuwe baan.

Nieuwe baan

Bedenk voor jezelf hóe jij kunt bijdragen in deze functie. Hoe creëer jij waarde, om het maar even kort door de bocht te zeggen. Vind je het lastig om dat te bedenken? Vraag dan aan je collega’s en manager hoe succes er volgens hen uitziet. Op deze manier kun je niet alleen zelf een enorme groei doormaken, maar kun je ook energie en tijd steken in taken om je team een echte boost te geven.

Spontaan of niet?

Het is altijd even aftasten hoe iedereen met elkaar omgaat op de werkvloer. Kun je amicaal met je manager omgaan of is het beter om haar of hem wat zakelijker te benaderen? Heel handig om te weten en hoewel je veel gaandeweg wel zult ontdekken, kun je het ook recht op de man (of vrouw) afvragen. ‘Hoe werk jij graag samen?’, is een simpele manier om meer te weten te komen over de cultuur op jouw kantoor.

Quick wins

Quick euh wattes? Nou, quick wins dus. Het gaat hier om snelle effectieve verbeteringen die een positieve impact hebben. Je zult hierdoor sneller dingen oppikken en het maakt dat je ook gemakkelijker het vertrouwen wint van je collega’s. Je laat zien dat je weet wat je doet én dat je dat goed uitvoert. Wees hierbij ook niet bang om nieuwe dingen te leren en op te pakken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief