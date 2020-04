Een nieuwe baan zoeken tijdens de coronacrisis doe je zo

Of je nu al thuis zit, of door deze tumultueuze periode merkt dat je toe bent aan een andere uitdaging, een nieuwe baan zoeken tijdens deze coronacrisis is nu eenmaal niet eenvoudig. Toch zijn er zeker wel manieren waarop je óók in deze tijd kunt solliciteren.

Lees ook:

Girlboss! Tips die helpen om je baan (weer) leuker te maken

Nieuwe baan coronacrisis

Netwerken alleen op borrels? Nee joh. Dat kan natuurlijk ook online via Facebook of LinkedIn. Ga op zoek naar groepen die in jouw straatje liggen en maak contact hierin. Dit doe je door te reageren op andere mensen, maar ook zelf wat te posten. Zo laat je zien dat je écht wilt. Daarnaast kun je nog mensen een persoonlijke uitnodiging sturen op LinkedIn die werken bij een bedrijf waar jij ook wel aan de slag zou willen. Leg kort uit waarom je ze toevoegt en wie weet wat er uit voort komt. Zorg wel dat je eigen profiel volledig up-to-date is: zo weet die persoon waarmee je een connectie wilt ook wat jouw kwaliteiten zijn.