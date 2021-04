Dag sociale contacten: een op de vijf werknemers komt tijdens werktijd vrijwel niemand tegen

Sinds de coronacrisis is het hebben van contact met anderen tijdens je werk niet meer zo vanzelfsprekend. Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat ruim een op de vijf werknemers in 2020 vrijwel niemand sprak tijdens het werk.

Enquête

Je kent het vast wel: de in- en uitloop van een ‘normale’ werkdag zoals we die voor de pandemie ervaarde. Collega’s met wie je de laatste roddels doorneemt, patiënten waarmee je het weer bespreekt en leerlingen die vertellen wat ze het afgelopen weekend hebben gedaan. Twee jaar geleden maakte nog 69 procent van de werknemers een groot aantal keren per dag een praatje met andere mensen. Nu is dat nog slechts 57 procent van 58.000 werknemers, blijkt uit onderzoek van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS.

Isolatie

Die uitkomsten zijn helemaal niet zo gek: sinds de coronacrisis werken we met z’n allen massaal thuis. Hoewel we ons prima redden met het telefonische contact, heeft het ook negatieve gevolgen. Mensen die tijdens het werk geen andere mensen ontmoeten, voelen zich over het algemeen minder tevreden en verbonden met de organisatie of het bedrijf waarvoor ze werken. Werknemers als bijvoorbeeld schoonmakers raken hierdoor geïsoleerd: hoewel ze wel op locatie werken, zijn er toch weinig ontmoetingen.

Nieuwe normaal

TNO-onderzoeker Wendela Hooftman, voorspelt dat we na de coronacrisis meer vanuit huis zullen blijven werken. Daarom is het volgens haar nóg belangrijker dat je sociale contacten via de telefoon onderhoudt: ‘Normaal gesproken maak je ook een praatje bij de koffieautomaat, maar dat kan nu niet. Daarom is het extra belangrijk dat er ruimte én oog blijft voor persoonlijk contact. Veel mensen kunnen vanuit huis een stuk efficiënter werken, maar juist de contacten zijn belangrijk om het gevoel van verbondenheid te creëren en te behouden.’

Bron: AD

