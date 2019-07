Een slechte relatie met je baas leidt tot een ongezonde leefstijl

Het is belangrijk je happy te voelen op je werk, en de relatie met je baas is daarin key. Uit onderzoek blijkt nu namelijk dat een slechte omgang met je baas een grotere kans geeft op hart- en vaatziekten.

Als je wantrouwen voelt op je werk, en al helemaal ten opzichte van je leidinggevende, is dat geen goed teken en is het slim je nog eens achter de oren te krabben of je wel de juiste job hebt. In Amerika vroegen onderzoekers via de telefoon 400.000 werknemers naar hun vertrouwen in hun baas. Een op de vijf gaf aan weinig fiducie te hebben in hun chef.

Van het een komt ’t ander

Als er geen (wederzijds) vertrouwen is tussen baas en werkgever kan dit volgens de onderzoekers leiden tot 15 tot 20 procent meer kans op een hoge bloeddruk, hoog cholesterol en diabetes – en dit alles doordat men geneigd is slechter te gaan eten en te gaan roken. De wetenschappers geven wel aan dat er omdat het gaat om telefonische gesprekken en het dus een statistische samenhang is en niet om een directe oorzaak en gevolg.

Bron: Welingelichtekringen.nl | Beeld: iStock.nl

