Wat je doet is de zo ongeveer eerste vraag die we elkaar stellen als we iemand ontmoeten. Werk is voor velen een statussymbool waarop we anderen, en onszelf, inschatten. Terwijl een stapje terug doen in je carrière je mogelijk gelukkiger maakt dan je denkt.

De jaren 80-hit Als je wint (heb je vrienden) van Herman Brood geeft aan hoe lang het in onze maatschappij al belangrijk is om succesvol te zijn. En nu kun je lekker kunnen koken, goed zijn in je hobby of een geweldige moeder zijn, het telt pas echt als je succes hebt in je werk. Een treetje hoger stappen op de carrièreladder wordt dus ook met applaus van je omgeving onthaald. Stap je een trede omlaag, krijg je een schouderklopje dat het vast allemaal snel goed komt. Maar wat als dat tandje minder hard rennen je nou gelukkiger blijkt te maken?

Gas terugnemen

Een demotie, het tegenovergestelde dus van een promotie, voelt aan als falen – of wordt door de omgeving zo geïnterpreteerd. Zeker als het niet je eigen beslissing is, kan het hard aankomen als je baas werk bij je weg haalt. Het is even slikken als je merkt dat je niet meer bij bepaalde meetings aan hoeft te sluiten. Maar, als het je lukt om het om te denken, kun je ook zien dat er vrijheid in schuilt. Door een stapje terug te doen, doe je werk wat je gemakkelijk aankunt. Je houdt dus (geestelijke) ruimte over voor andere dingen dan werk.

Genoeg is genoeg

Het aantal werknemers dat burn-out raakt, is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Dat heeft niet alleen met werk te maken, maar met de algemene druk die we ervaren. We moeten beter zijn dan wie we gisteren waren. Toch komt er druppeltjes gewijs meer aandacht voor het belang van ontspanning. Een stapje terug (moeten) doen in je carrière kan daaraan bijdragen. Het leven zou meer over het leven mogen gaan in plaats van werken. Een land dat daarin voorop loopt is Zweden. Zo is het daar onbeleefd de ander te vragen wat voor werk hij of zij doet. En er is daar meer aandacht voor welzijn.

Maak het mogelijk

Opvallend is dat millennials het belang van ontstressen beter inzien. Zij hebben geen zin om zich een slag in de rondte te werken. Ze verlangen niet per se naar een koophuis of een dikke auto onder hun billen. Daarbij hechten ze minder waarde aan een vast contract.

Als je erover denkt om een stapje terug te doen in je werk is het belangrijk van te voren goed na te denken over de financiën. Mindere verantwoordelijkheden of minder uur werken maakt dat je aan het einde van de maand minder ontvangt. Ga dus eerst goed kijken of dat lukt – en of al je vaste lasten het waard zijn. Wellicht kun je door een goedkopere auto te gaan rijden, of het opzeggen van wat abonnementen het mogelijk maken voor jezelf om een stapje terug te doen in je werk.

Bron: HLN.be | Beeld: Unsplash