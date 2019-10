Een to do-lijstje bijhouden? Eigenlijk kun je er beter mee stoppen

Stiekem snel even die taak die je al af had tóch nog op je to do-lijstje zetten? Alleen al omdat dat doorstrepen zo lekker voelt. Guilty. Zo’n checklist voelt misschien productief, maar dat is het eigenlijk allesbehalve.

Want terwijl je die van vandaag af hebt, stapelen de taken zich voor morgen alweer op. Zo’n lijst werkt dus ergens stress in de hand, omdat je je niet meer de baas voelt over de indeling van je eigen tijd. En dat ene klusje dat telkens maar weer naar de volgende dag wordt verplaatst, blijft als een soort duiveltje op je schouder zitten, waardoor je nooit helemaal ontspant.

Weg met dat lijstje

Dus weg met dat lijstje. We snappen: dat papiertje heb je soms nodig om orde te scheppen in je hoofd. Probeer er in dat geval alleen in de ochtend een keer naar te kijken en dan pas ’s middags weer. Kun je ook prima zonder? Vertrouw dan meer op je intuïtie, waardoor je minder last hebt van een gejaagd gevoel. Dat is allemaal heel makkelijk gezegd, maar de uitvoering blijkt toch altijd wat moeilijker dan gedacht. Paul Loomans legt in zijn boek ‘Ik heb de tijd – een handleiding’ uit hoe je weer de baas wordt over je eigen tijd en daardoor kunt gaan tijdsurfen (klinkt cool, toch?).

Focus is key

Zijn eerste tip? Probeer je te focussen op één taak en laat je hierbij niet afleiden. Al die ruis om je heen kan namelijk alleen maar zorgen voor meer stress. Blokkeer dus ook alles waardoor je wel gestoord kan worden op je telefoon en geef anderen aan dat je nu echt even hieraan bezig moet. Moeite mee? Dit lijstje met apps kan je helpen om productiever te werken.

Luister naar je gevoel

Luister naar je gevoel wanneer je aan iets wil beginnen en maak hierbij onderscheid tussen ‘moeten’ en ‘willen’. Wanneer je namelijk meer voldoening uit een taak haalt, zal het je eerder een stressvrij gevoel geven. Je kunt daarom beter met iets starten wanneer je er echt ‘zin’ in hebt dan omdat het nu eenmaal moet omdat het bovenaan je lijstje staat. Toch een hoop tegenzin voor iets? Probeer te achterhalen waar dit vandaan komt. En hierbij zul je (naar onze mening) je gevoel soms even los moeten laten: als je dit klusje eenmaal achter de rug hebt, zul je merken dat je je een stuk rustiger voelt.

Plan rust in

Je taak af? Well done. Ga nu niet meteen overhaast door naar het volgende wat moet gebeuren, maar neem even rust. Scrollen op je telefoon helpt hierbij niet, maar bijvoorbeeld een rondje lopen om je gedachtes op orde te krijgen juist wel. Zo begin je weer vol inspiratie en met een opgeruimde geest aan de volgende taak. Geen tijd voor? Probeer dan al eens vijf minuten gedachteloos iets anders te doen. Wil ook al helpen!

Bron: Libelle | Beeld: iStock