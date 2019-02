Eerste trailer ‘schokkende’ Michael Jackson-docu ‘Leaving Neverland’ online

HBO heeft de eerste trailer van de documentaire ‘Leaving Neverland’ online gezet. De documentaire die tot in detail zou bespreken hoe Michael Jackson bij twee van zijn vermeende slachtoffers te werk ging, maakt heel wat emoties los.

Snoep en plezier

In de trailer wordt een eerste tipje van de sluier opgelicht over de interviews die ons straks te wachten staan. De docu draait om de ervaringen van Wade Robson and James Safechuck. Ze vertellen in de trailer over hoe prachtig ze het vonden om op Neverland te zijn en de aandacht te hebben van dé Michael Jackson.

Voor het eerst

Leaving Neverland heeft nogal wat teweeg gebracht: in de viewings schijnt het dat een paar mensen huilend de zaal verlieten of fysiek onwel werden. Er wordt flink in detail getreden over het vermeende misbruik. De mannen hebben tot de docu altijd hun mond gehouden over wat er gebeurd zou zijn. Interessant is dat ook de ouders van de jongens worden geïnterviewd. Want zij lieten immers toe dat een volwassen vent slaappartijtjes hield met hun zonen.

Welles nietes

Ondertussen gaan sommige fans los op social media over de docu. Het zou niet gebaseerd zijn op feiten, de twee mannen ontkenden eerder het misbruik dus die zijn compleet onbetrouwbaar, enzovoorts enzovoorts. Ook de familie van Michael is allerminst te spreken over de film, maar voor het tegenhouden van de film is het te laat. De docu wordt hoe dan ook door HBO uitgezonden, in twee delen. Op 3 en op 4 maart kun je Leaving Neverland daar zien via Ziggo. Op 8 maart zendt VPRO de docu uit.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Superguide, beeld: ANP