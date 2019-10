De eerste volledig vrouwelijke ruimtewandeling komt eraan

Afgelopen maart had een grote historische mijlpaal voor de ruimtevaart moeten zijn. Voor het eerst zou er een volledig vrouwelijke ruimtewandeling plaatsvinden. Totdat NASA een van de vrouwen alsnog verving door een man, want, zo luidde het argument, ‘er was een probleem met de ruimtepakken.’ Nu heeft NASA een nieuwe poging gepland.

Die nieuwe ruimtewandeling staat gepland voor 21 oktober. De eer is aan astronauten Christina Koch en Jessica Meir, zo kondigde NASA aan tijdens een presentatie van de tien aanstaande ruimtewandelingen.

Wat gebeurde er in maart?

Eerder zou astronaut Anne McClain samen met Christina Koch de eerste volledig vrouwelijke ruimtewandeling maken, maar zij werd destijds vervangen door astronaut Nick Hague.

De reden? NASA zou niet genoeg ruimtepakken in maat M ter beschikking hebben. Excuse us, say what? Dat lichten we even verder toe: ter voorbereiding op de wandeling van afgelopen maart, oefende McClain in ruimtepakken van zowel maat M als maat L. Uiteindelijk bleek de maat M een betere fit.

Maar: collega Koch bleek ook maat M te hebben en daar was NASA – blijkbaar – niet op voorbereid. NASA had dus wel voldoende ruimtepakken in maat L (de mannenmaat) op voorraad, maar maatje M? Ho maar.

‘Make another suit’

Een tweet van Hillary Clinton ging toen viral, want zij wist NASA met slechts drie woorden de mond te snoeren. Haar tweet luidde: ‘Make another suit.’

‘We have a problem’

NASA kwam later terug op het tekort aan ruimtepakken geschikt voor vrouwen. De verklaring: ‘We doen ons best om te anticiperen op de ruimtepakken die elke astronaut nodig heeft, op basis van de ruimtepakken die ze tijdens de training op de grond droegen. In sommige gevallen (inclusief Anne McClain’s) trainen astronauten in meerdere maten. De grootte van individuen kan echter veranderen wanneer ze in een baan om de aarde bewegen, als reactie op de veranderingen die in microzwaartekracht leven. Bovendien kan geen enkele trainingsomgeving het simuleren van een ruimtewandeling in microzwaartekracht volledig simuleren, en een individu kan merken dat hun formaatvoorkeuren in de ruimte veranderen.’

De eerste volledige vrouwelijke ruimtewandeling: one small step…

Wij stellen in ieder geval vast voor dat de beroemdste quote uit de ruimte een nieuw jasje krijgt: ‘one small step for a woman, one giant leap for mankind’.

How about that?