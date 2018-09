Voor alle eerstejaarsstudenten: lees even deze hartverwarmende brief van Louise Fresco

Beginnen met studeren is voor veel eerstejaarsstudenten een spannende tijd. Het gaat gepaard met veel veranderingen die kunnen zorgen voor stress. Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research, heeft daarom een handleiding voor stressbestrijding voor eerstejaarsstudenten geschreven. Haar gouden tip? ‘Bestrijd stress niet met drank of kruidenthee, maar met jezelf relativeren.’

Eerder pleitte Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, voor een versoepeling van het aantal studiepunten die studenten moeten behalen tijdens het eerste jaar. Juist om die eerstejaarsstress tegemoet te komen. Volgens Fresco hoort stress bij één van de dingen die je moet leren kanaliseren. In haar brief, afgelopen zaterdag gepubliceerd in het NRC, geeft ze vijf fijne tips en steekt ze eerstejaarsstudenten een hart onder de riem.

1) Maak je niet te veel zorgen over je studiekeuze.

‘Wat je precies studeert is belangrijk als je er met overtuiging voor gekozen hebt en altijd al arts of architect wilde worden. De meeste studenten zijn minder vastberaden. Dan is wát je studeert minder belangrijk dan hóe je studeert.’

2) Raak niet gedeprimeerd als je je niet voortdurend kunt concentreren.

‘Dat kan niemand.’ Het gaat volgens Fresco er vooral om dat je actie onderneemt om alert te blijven. Of je dat nou doet door een blokje om te lopen of aan een ander hoofdstuk te beginnen, zorg in ieder geval dat je niet wegzakt.

3) Pieker niet nu of je straks iets waard bent op de arbeidsmarkt.

‘Concentreer je op academische vaardigheden, in plaats van een beroep.’

4) Exacte studies staan hoog aangeschreven, maar twijfel niet als je niet een enorme nerd bent.

Ben je iemand die echt van cijfers houdt? ‘Go for it,’ schrijft Fresco. ‘Maar de stereotype indeling in alfa, bèta en gamma is steeds minder relevant.’

5) Leer jezelf kennen vanuit een ander perspectief.

Je studententijd is je meest vrije periode van je leven, maar ook de grondslag voor je zelfstandigheid. ‘Zie het als een investering in je capaciteit om jezelf te kennen en te blijven leren. Neem kookles als je geen ei kunt bakken.’

Ben je benieuwd naar de volledige brief van Louise Fresco? Klik dan hier.

