Ehm, match made in heaven? Fajah Lourens gaat samenwerken met deze Temptation Island-deelnemer

Beiden zijn ze namelijk gek op sporten en laten ze nu net daar een boek over uit gaan brengen. We hebben het over Fajah en Alec, je weet wel, mister shiny white teeth. Het wordt een sport- en dieetboek speciaal voor mannen. Fajah bracht al eerder haar bestsellers ‘My Killerbody Motivation’ op de markt en deze gingen als warme broodjes over de toonbank. Niet gek dus dat Alex daar een graantje van mee wil pikken.

Speciaal voor mannen

Op Instagram vertelt Alex: ‘Mannen niet getreurd, we zijn jullie niet vergeten. Samen met Fajah van de My Killerbody Motivation-boeken gaan we een boek uitbrengen speciaal voor mannen.’ Alex is ook eigenaar van een sportschool, dus de verleider weet wel het een en ander van sporten. Fajah geeft zelfs toe dat zijn lessen soms wat zwaar zijn voor haar: ‘Ik ben net klaar met de training van Alex. Hij heeft mijn buik en billen getraind. Ik dacht dat ik wat gewend was, maar het was best pittig.’

