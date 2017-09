Oh my: eigenlijk had heel iemand anders Gossip Girl moeten zijn…

Let op: spoilers.

Deze week bestaat Gossip Girl tien jaar en ja, daardoor voelen we ons heel oud. Maar met dat tienjarig jubileum komen er allerlei feitjes naar buiten over onze voormalig favoriete serie (die we stiekem nog steeds leuk vinden).

De meeste die hard Gossip Girl-fans waren allesbehalve blij met de onthulling van de identiteit van Gossip Girl. Nu blijkt dat het in eerste instantie ook niet de intentie was dat Dan Humphrey de mysterieuze blogger zou zijn…

Plotseling een nieuw plan

Producer Joshua Safran vertelt deze week aan Vulture dat de makers van de serie twee andere opties in gedachten hadden, voordat ze aan het personage van Penn Badgley dachten. Het eerste personage die Gossip Girl zou zijn, was Eric van der Woodsen, het broertje van Serena. ‘Ik vond zelf tot het einde van seizoen twee dat het Eric moest zijn, dus ik heb het tot die tijd ook een beetje in die richting gestuurd,’ vertelt de producer. ‘Ineens schreef de New York Post over Eric als Gossip Girl. Hoe dat kan weet ik niet, ik denk dat ze goed gegokt hebben. Maar wij moesten ons plan toen aanpassen.’

Ook had het weinig gescheeld of Nate Archibald, gespeeld door Chace Crawford, was Gossip Girl geweest. Hij was namelijk de enige die nooit een tip naar de mysterieuze blogger stuurde.

Lonely Boy

Uiteindelijk werd het toch Dan ‘Lonely Boy’ Humphrey. ‘Dan is een schrijver, een waarnemer. Hij kon in verschillende stijlen schrijven.’

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Digitial Spy | Beeld Shutterstock