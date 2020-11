Sorteren kun je leren: dit zijn de 5 eigenschappen van opgeruimde types

Als je van nature – zoals ik – een chaoot bent, is de wetenschap dat opgeruimde types aan het einde van de dag gelukkiger, gezonder en productiever zijn knap irritant. Het goede nieuws is dat je heus niet zo georganiseerd geboren hoef te zijn; je kunt de truc prima afkijken.

Ik ben altijd degene die last minute als een kip zonder kop door het huis stiefelt op zoek naar een boodschappentas, mondkap of sportbidon. Zinnen begin ik vaker dan me lief is met ‘Heb jij mijn [vul in] gezien?’, waarop mijn vriend wonderbaarlijk genoeg altijd een antwoord heeft. Een antwoord dat 9 van de 10 keer nog klopt ook.

Lege colablikjes en sleutelbossen

Natuurlijk weet ik ook wel dat werken beter gaat in een opgeruimd beter, maar toch tik ik dit stukje met op dit moment een leeg colablikje, een ontbijtbord, een elastiek, koffiekopje, twee paar oortjes, ongeopende enveloppen, een Gall & Gall-folder, een sleutelbos en mijn blue light-bril (die ik nooit draag) binnen 1,5 meter. En dan niet allemaal keurig gestapeld en gesorteerd, maar dat had je vast al bedacht.

Sorteren kun je leren

Een en al misère dus, maar het goede nieuws is dat je zelfs als geboren chaoot je leven kunt beteren. ‘Gewoon’ een kwestie van de truc afkijken bij de mensen die hun leven wél op orde hebben.

Dit zijn de eigenschappen die opgeruimde types met elkaar delen:

1. Ze hebben een routine

Nee dat is niet saai, dat is slim. Als je een geoliede routine hebt, houd je namelijk veel meer tijd over voor andere dingen. Het is allemaal een kwestie van dingen net zo lang doen tot het een gewoonte wordt en je niet beter weet. Dus maak dat bed op zodra je ’s ochtends uit bed stapt. Ga tien minuten eerder naar bed zodat je genoeg tijd hebt om je huid schoon te maken en sta vijf minuten eerder op zodat je een keer niet achter je laptop hoeft te ontbijten.

Probeer uit te vinden wat voor routine voor jou werkt zodat het je uiteindelijk geen stress, maar rust oplevert.

2. Ze krijgen meer gedaan

Mensen die in een chaotisch huis leven, zijn ook nog eens rasechte uitstellers. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat al die rondslingerende dingen afleiding zijn. Je bladert een tijdschrift door en voor je het weet ben je weer tien minuten verder die je eigenlijk had moeten besteden aan de belastingaangifte.

Een rommelig huis maakt mensen ook ontevreden over hun eigen huis. Zonde, want je hebt het waarschijnlijk met liefde ingericht en aangekleed. Het is de bedoeling dat je thuis oplaadt, niet dat het je energie kost. Als alles in je huis een plek heeft en ligt waar het hoort, heb je meer ruimte in je hoofd om je te focussen op belangrijke dingen. Je kunt een belastingaangifte doen zonder manisch door een la vol blauwe enveloppen te graaien naar die ene uit 2017.

Dat betekent niet dat je meteen volledig Marie Kondo hoeft te gaan. Zolang je er maar voor zorgt dat alles in huis een bestemming heeft en je dus weet waar je moet zoeken, heb je een goed startpunt.

3. Ze zijn realistisch, niet perfectionistisch

Als het je niet lukt om een doos met rommel weg te gooien, doe het dan niet. Kleding die je wil bewaren voor je nichtje kun je prima bewaren, als je het maar bewust op een plek legt waar het je niet in de weg staat. Kies bijvoorbeeld een aangewezen plek voor spullen die rouleren. Dan kun je er makkelijk bij, maar hoef je er niet iedere dag over te struikelen.

Daarbij helpt het om flexibel om te gaan met je prioriteiten. Maak bijvoorbeeld dagelijks een to-do lijstje met losse post-its of stickers. Zo kun je makkelijk dingen verschuiven en behoud je toch het overzicht.

4. Ze zijn mentaal en fysiek gezond

Het internet is doorspekt van de onderzoeken die onderschrijven hoe ongezond het is om een rommelige inborst te hebben. Onderzoek uit India laat bijvoorbeeld zien dat een hogere lichamelijke activiteit nog meer te maken had met een opgeruimd huis dan bijvoorbeeld de stoep, verlichting en andere elementen. Een opgeruimd huis maak je dus actiever. Nog een ander onderzoek wijst erop dat opgeruimde types verstandigere gezondheidskeuzes maken en opmerkelijk genoeg ook vrijgeviger zijn. Gelukkig is er voor mijn mede-rommelkanten ook goed nieuws: wij zijn wel creatiever en innovatiever. Dat weegt dan echter weer niet op tegen de stresshormonen die vrijkomen temidden van chaos. Als je je fysiek en mentaal beter wil voelen, kun je dus echt het best thuis beginnen.

5. Ze denken altijd aan hun toekomstige zelf

Leven in het nu en met de dag is allemaal leuk en aardig, maar opgeruimde mensen kijken verder dan hun neus lang is. Ze dragen factor 50 en zetten iedere maand wat spaargeld opzij omdat ze weten dat ze daar in de toekomst plezier van hebben. Het loont echt om iedere dag iets te doen waar je toekomstige zelf je dankbaar voor zal zijn. Vooruit plannen gaat hand in hand met productiviteit. Hoe chaotischer je bent, hoe langer je iets uitstelt en taken last-minute (en totaal gestrest) uitvoert.

Als je Marie Kondo, dozen met zelfgemaakte etiketten en mapjes op kleur nog iets te intimiderend vindt, zijn deze stappen in ieder geval prima om mee te beginnen.

