Met deze tips wordt je eindejaarsgesprek een succes (zelfs vanuit huis)

Het is bijna december. Dat betekent dat we al máánden alles anders doen wegens Covid-19. Heb jij zo goed en kwaad als het ging vanuit huis gewerkt en nadert je eindejaarsgesprek? Met deze tips wordt dat een groot succes, ook als het noodgedwongen via Zoom moet.

Eigenlijk zou iedereen loonsverhoging moeten krijgen voor het feit dat we iedere dag bergen werk verzetten vanuit huis. Want hoe lekker het in het begin ook was, inmiddels is de motivatie binnen onze vier huismuren vér te zoeken.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor het eindejaarsgesprek, waarin je terugblikt op je successen en in sommige gevallen zelfs onderhandelt over eventuele promotie of loonsverhoging. Niet geheel onbelangrijk om met een zelfverzekerd gevoel en goede pitch het gesprek aan te gaan.

Vragen stellen

Tijdens een eindejaarsgesprek (of beoordelingsgesprek of functioneringsgesprek, bij ieder bedrijf wordt het weer anders genoemd) wil je niet met je mond vol tanden komen te staan. Dit kun je voorkomen door jezelf voor aanvang wat vragen te stellen, zodat je je werkgever voor bent.

Doelen behaald?

Ga jezelf eens na of je alle doelen hebt behaald die je jezelf had gesteld begin dit jaar. Natuurlijk is het logisch als er sommige dingen wegens de uitbraak van het virus in het water zijn gevallen. Maar hoe heb jij je bijvoorbeeld ondanks het thuiswerken tóch laten zien? Heb je een grote klant binnengehaald, of vaak veel complimenten gekregen over je inzet? Dan zijn dat goede punten om aan te kaarten tijdens het gesprek. Wees ook eerlijk naar jezelf: want waar stelde je wellicht te hoge doelen, en wat zou je het volgende jaar juist anders aanpakken?

Goede samenwerking?

Bij een functioneringsgesprek gaat het niet alleen over jou, maar ook over de samenwerking met jouw werkgever. En dus is het belangrijk om ook daar even over na te denken. Probeer met concrete voorbeelden aan te geven waar de samenwerking ontzettend goed loopt, en waar je merkt dat er nog ruimte voor ontwikkeling is. Zo laat je zien dat je meedenkt, en dat je open staat om ook jezelf te ontwikkelen.

Verloop loopbaan?

Met het eindejaarsgesprek staat er een nieuw werkjaar voor de deur. Ga dus na wat je graag zou willen bereiken in 2021, en durf hier open over te zijn. Wat wil je binnen de organisatie bereiken? Probeer voor jezelf concrete doelen en wensen te formuleren. Het kan helpen een persoonlijk ontwikkelplan te maken, waarin je goed in kaart kunt brengen hoe je het verloop van je carrière bij deze baan voor je ziet. Dat helpt niet alleen jou, maar ook je werkgever.

Money, money, money…

Makkelijk is het niet, maar tot slot kún je dit gesprek ook gebruiken om het over de financiën te hebben. Werd er je aan het begin van het jaar een loonsverhoging beloofd? Of vind je dat er daar tijd voor is? Dan is het na een positief beroordelingsgesprek daar de juiste tijd voor. Goede timing is key, maar wees niet bang om erover te beginnen. Brutale meiden hebben de halve wereld, niet? Wie niet waagt, wie niet wint!

Bron: Metronieuws. Carrieretijger. Beeld: iStock