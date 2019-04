Elieve: ‘Echte vrouwen huilen niet’

Een celebrity daten, stoppen met eten of je aanmelden op Tinder. Wat doe jij na een break up? Elieve is een Turks/Nederlandse schrijver en zangeres uit Apeldoorn. Behalve een hopeloze romanticus, is ze vooral een perfectionist die volgens haar therapheut haar werk als copingmechanisme gebruikt.. Voor het eerst doet ze een boekje open over haar pogingen in de liefde #Loveafterlove met Elieve .

Ze is er weer. Met een lege, linnen handtas kijkt ze omhoog en scant één voor één alle titels. Lang zal ze niet blijven, deze afdeling maakt haar zenuwachtig. Bovendien gluren de verveelde studenten van achter hun laptop, zouden ze haar doorhebben? Ze kijkt nog één keer achterom voordat ze de boeken uit de rekken trekt. Niemand heeft haar gezien, denkt ze. Deze vrouw heeft klaarblijkelijk een imago hoog te houden, wie gaat er anders op hoge hakken, in een mantelpakje naar de bieb? Met maar liefst vier zelfhulpboeken verlaat ze vluchtig het pand.

Zou ze last hebben van haar voeten? Nee, natuurlijk niet. Zij is zo een vrouw waarvan men zegt: ‘Ze is zo sterk.’ Zo een type die alles aankan. Vreselijk volwassen en evenwichtig. Ze inspireert een man door niets te doen, te zwijgen of desnoods te slapen. Haar tuintje is bijgeharkt en effen, ook als de wind anders wilt. Ze kan zich een trauma permitteren, maar tolereert er zeker geen twee. Ze trekt de stekker uit haar relatie en blijft er koel en nuchter onder. Natuurlijk doet het pijn (dat ze haar favoriete blouse nooit meer zal zien), maar treuren zit er niet bij. Ze vliegt diezelfde week nog naar Engeland en eet oesters in een jacuzzi. Zo een vrouw.

Bedroefd staar ik voor me uit. Zou ik het leven en al haar grapjes ooit een plekje kunnen geven? Achter elke muur schuilt een andere muur, de soldaten zijn niet meer van plastic. Er staan boze stukken in boze kranten en de teddyberen zijn dood. Kusjes zijn maar kunstjes en de mannen voor altijd radeloos. Wat gebeurd is, is gebeurd. Bovendien zou niemand het begrijpen als ik ze plotseling zou zeggen hoe verschrikkelijk ik me voel. Ik pak de linnen tas met de emotionele bagage. Hakken uit, pakje uit, in de boeken dan maar?

