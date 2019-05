Elieve: ‘De Ex-Files’

Een celebrity daten, stoppen met eten of je aanmelden op Tinder. Wat doe jij na een break up? Elieve is een Turks/Nederlandse schrijver en zangeres uit Apeldoorn. Behalve een hopeloze romanticus, is ze vooral een perfectionist die volgens haar therapheut haar werk als copingmechanisme gebruikt.. Voor het eerst doet ze een boekje open over haar pogingen in de liefde #Loveafterlove met Elieve .

De mensen die mij goed kennen, kijken tegenwoordig nergens meer van op. In mijn zoektocht naar geluk, heb ik het redelijk bont gemaakt…

Zo heb ik een tijd gedate met een man in de spotlights, tegenwoordig vooral bekend als Camila Cabello’s handtas. Wat een gedoe, een gewilde man, misschien toch iemand achter de schermen? Ik hoefde het maar te denken en daar was de buurman van DJ Khaled. Verreweg de slimste, met de nadruk op verreweg. Begrijp me niet verkeerd, Florida is fantastisch, maar voor een avondje theater kon ik niet de oceaan over. Dus bracht hij de drama hier, plus wat sierraden uit Sicilië, maar lieve, slimme X.. Er is meer nodig dan dat.

Ook ben ik eens gevallen voor een verknipte zakenman. Met 900 miljoen, is er iets wat geld niet kopen kan? De beste man zat in de edelstenen en wilde ze allemaal hebben. Parels, robijnen en zelfs mijn hart van steen. ‘Elieve, ben jij er zo een?’ hoor ik je al denken. Nee, helaas niet, er is meer nodig dan dat.

Je bent nog lang niet dood mevrouw, misschien moeten we het daar eerst over hebben.

Toen ik net in Turkije woonde, was er even lichtelijk paniek. Zou het hier heel anders zijn? Waren de mannen wel even gestoord en labiel zoals ik ze thuis gewend was? Een week of twee liet ik mijn bezem thuis en al snel zat ik aan tafel. In een mansion. Bij een van Turkije ‘s machtigste families. Dit kon nog wel eens leuk worden. Natuurlijk deed ik mijn best om zijn ouders te imponeren, maar ik had geen schijn van kans bij zijn moeder, de opperheks. En we hadden het nog niet eens over m’n beroep gehad. Even overwoog ik te doen alsof ik dokter was, en fantaseerde haar in haar glitterjurk op mijn operatietafel. Ze kon mijn ogen wel uitsteken met de vork in haar handen en voor het eerst die lange avond, hadden we iets gemeen. Alsof ik er wat aan kon doen dat haar zoon meteen wilde trouwen en haar fortuin gevaar liep. Je bent nog lang niet dood mevrouw, misschien moeten we het daar eerst over hebben. Het zal je verbazen wat zo’n status kan, ik heb de mooiste plekken gezien. Maar lieve, machtige X.. Er is meer nodig dan dat.

Wat is er dan voor nodig? Vroeg ik mij vaak af. Letterlijk en figuurlijk had ik de grenzen opgezocht. Over land en zee gevlogen voor een vleugje romantiek. Daar lag ik dan, in Apeldoorn, een stad met te weinig moorden. Gewend geraakt aan de wervelvind, verslaafd aan de rollercoasters. Misschien heb ik wel meer van minder nodig, who is neXt?

