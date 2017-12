Elise ergert zich aan haar vriendin: ‘Elke avond móét er een foto op Facebook’

Wat te doen als je een dilemma hebt waar je zelf niet uitkomt? Juist, dan plaats je ‘m op het VIVA-forum. Elke donderdag delen we op viva.nl het verhaal van een forummer die wel wat advies kan gebruiken. En jij kunt reageren. Deze week vertelt Elise over het irritante Facebookgedrag van haar vriendin.

‘Mijn vriendin moet élke keer alles wat we doen op Facebook zetten. Hoewel ik herhaaldelijk heb aangegeven dit niet te willen, gebeurt het telkens opnieuw.’

Initiatiefnemer

‘De vriendin in kwestie is een ‘trekker’, om het zo maar te zeggen. Ze regelt veel, brengt graag een groepje samen om iets te gaan doen, en is sowieso nog maar één van de weinige vriendinnen met een relatie die wél graag de deur uit wil. Ik profiteer daar, als vrijgezel, maar al te graag van mee. Mede door haar heb ik gemiddeld eens in de maand een leuk etentje en een leuke avond uit.’

Keerzijde

‘De keerzijde is dat ze ook vrij dominant is. Ze is totaal niet geïnteresseerd in wat de ander wil of vindt. De avond moet verlopen zoals zij het wil. Daarnaast heb ik haar weleens slechte dingen horen zeggen als mensen een keer niet kunnen. Dat kan ze niet echt accepteren. Ik vermoed dat ze dit soort dingen ook over mij zegt als ik er een keer niet bij ben, maar dat leg ik gewoon naast me neer. Ze is het best gezellig, en iemand die leven in de brouwerij brengt.’

Standaard ritueel

‘Een – in mijn ogen behoorlijk irritant – ritueel van de avond is dat zij altijd per se een foto op Facebook moet zetten van zo’n avond. Ik voel het moment al aankomen als ze die telefoon uit haar zak haalt. Als ik vier minuten later op mijn telefoon kijk, ben ik weer getagd in een foto. Ik heb al een aantal keer aangegeven dat ik dit eigenlijk helemaal niet wil. Ik heb zelf nog nooit iets op Facebook geplaatst, en ik hou er gewoon niet van als een foto van of met mij terechtkomt bij allemaal mensen die ik niet of nauwelijks ken. Het geeft me gewoon een ongemakkelijk gevoel.’

Smoes

‘Een keer heeft ze een avond geen foto genomen, maar de keer daarop was het gewoon weer raak. Daarna heb ik af en toe een smoes bedacht waardoor ik niet op de foto stond, maar ik zat er zojuist even over na te denken en ik vind het gewoon bijzonder irritant. Als ik nu op mijn Facebooktijdlijn kijk, staan er alleen maar foto’s op met dat specifieke clubje. Wel een stuk of twintig van het afgelopen jaar…

Aanstelgedrag?

‘Wat zouden jullie in mijn geval doen? Stel ik me aan en denk je ‘ach, wat boeit zo’n foto op Facebook nou?’ Of heb ik een goed punt hier?’

Wat vind jij? Moet Elise het er nog eens goed over hebben met haar vriendin? Of vind je dat ze overdrijft? Laat het weten in een bericht onder onze Facebookpost of mail je advies naar redactie@viva.nl o.v.v. Dilemma op donderdag.

Vorige week vertelde H. over haar heimweegevoelens sinds ze samenwoont. Dit was jullie advies.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld Shutterstock