Elk jaar hetzelfde liedje: herkenbare fasen die jij en je vrienden doormaken tijdens het plannen van NYE

Je zou denken dat jullie er inmiddels wel van geleerd hebben, maar niets is minder waar: ook dít jaar is er weer drama over jullie NYE-plannen. Wat is er te doen? Waar wordt het leuk? Wie gaat er mee? Wat trek je aan? Als jij en je vrienden ook altijd weer struggles hebben over jullie planning voor de jaarwisseling, herken je deze fasen vast en zeker.

Het begint met wilde ideeën: naar een tof feest, een trip naar het buitenland of misschien wel die nieuwjaarsduik in de Caraïben…

Dan lijkt het jullie toch beter iets dicht bij huis te doen. Want: ‘dan kan iedereen naar huis wanneer ie wil’.

Het plan is om eerst bij iemand te verzamelen, om vervolgens een feest op te zoeken.

Maar welk feest dan?

Er is er altijd eentje die zegt ‘het kan wel bij mij’.

En dan is er altijd die vriend die zegt: ‘als we dan bij diegene zijn, kunnen we het toch net zo goed de hele avond thuis vieren?’

Ondertussen is er altijd eentje van de vriendengroep die klaar is met de wispelturigheid.

En natuurlijk diegene die ‘het allemaal niks uitmaakt’.

Of die vriend die het liefst op laatste moment beslist wat ie wil doen.

Maar als dat laatste moment dan is aangebroken baalt ie dat jullie geen kaarten voor dat feest hebben waar ie-de-reen heengaat.

Dan toch maar naar jullie stamkroeg?

Of toch een avondje de oudejaarsconference en Ik hou van Holland kijken? #boring

Hoe jullie plannen er ook uitzien, er is een voordeel: als je geen grote verwachtingen hebt wordt het juist heel leuk.

Met als gevolg een enorme kater op 1 januari…

Succes met het plannen en een heel fijne jaarwisseling!

Beeld Giphy, Shutterstock