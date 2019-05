En dat is één: pensioenfonds APG trekt lonen van mannen en vrouwen gelijk

Een loonverschil van 2,2 procent. Dat gold voor 125 vrouwelijke medewerkers van pensioenfonds APG, die voor hetzelfde werk als hun mannelijke collega’s gemiddeld dat percentage minder salaris ontvingen. Dat verschil – van 2,2 procent! – wordt nu gelijkgetrokken door APG.

Voor 125 vrouwelijke medewerkers van APG was het vandaag een goede dag: zij kregen te horen dat ze per 1 juni een salarisverhoging krijgen. Die salarisverhoging houdt in dat ze hetzelfde salaris als hun mannelijke collega’s met vergelijkbare functies, ervaring en dienstjaren krijgen.

Bij APG werken zo’n 3.000 mensen, van wie 960 vrouwen. Van deze 960 vrouwen kregen 125 vrouwen dus voor hetzelfde werk minder betaald in vergelijking met hun mannelijke collega’s. Hoe dit verschil überhaupt heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk. ‘We willen uitzoeken hoe en waardoor het komt dat er verschillen zijn in beloning tussen mannen en vrouwen, dus hoe het zover heeft kunnen komen, zodat we dat kunnen aanpakken,’ aldus HR-directeur Marloes Sengers.

Morgen is vandaag

APG – waarvan heel toepasselijk de slogan ‘morgen is vandaag’ is – is hiermee toonaangevend in Nederland. Eind vorig jaar bleek dat Nederlandse vrouwen nog steeds 15,5 procent minder verdienen dan Nederlandse mannen. APG doet dus een goede poging om de loonkloof kleiner te maken. ‘We staan bij APG voor gelijk loon voor gelijk werk en dat zetten we vandaag recht. Bovendien nemen we maatregelen om ongelijke beloning in de toekomst uit te sluiten, zowel financieel als in beleid.’

Bron: NOS, beeld: Shutterstock