En terecht: Nienke Plas scoort met videoclip op YouTube

In haar ‘shitty’ vlogs of op het Robinson-eiland Inayun Ayunan, het maakt niet uit waar Nienke Plas zit, ze is overal graag de grappigste thuis. Daarom besloot ze het voor haar allereerste videoclip over een andere boeg te gooien. Mét succes, want Nienke Plas scoort flink met haar droevige clip als alleenstaande moeder.

Afgelopen vrijdag was het zover: Nienke Plas lanceerde haar eerste nummer met bijbehorende clip op YouTube. Nu, drie dagen later telt de clip al meer dan 655.000 views.

Nienke 2.0

Dat aantal views is niet zo gek, want de clip maakt veel los. Niet alleen zien we een goed staaltje acteerwerk van Nienke. Ook zien we Nienke zoals we haar nog nooit eerder hebben gezien: in lingerie hangend aan een strippaal. Nienke speelt namelijk een stripper die hard werkt om de eindjes aan elkaar te knopen voor zichzelf en haar zoontje.

Schuldgevoel

Wie de laatste aflevering van Expeditie Robinson heeft gezien, weet dat Nienke zich af en toe schuldig voelt naar vierjarig zoontje Franky-Dean. Nienke, wiens carrière onwijs in de lift zit, is veel weg van huis en daarop is Vrijdag geïnspireerd. ‘Het gaat over hoe ik me voel als mama soms. Ik werk superhard en ik ben heel blij met alles wat ik doe, maar ik besef wel dat waar ik nu sta en hoeveel tijd ik daaraan kwijt ben, dat je dingen… Ik wil niet zeggen moet opgeven, maar je hebt wel minder tijd met je kindje,’ aldus Nienke tegenover Xite. In de rake clip weet Nienke het gevoel goed over te brengen, chapeau!

