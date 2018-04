Het ene ding dat je niet moet doen tijdens je eerste werkdag

Je hebt je sollicitatiegesprek goed weten te doorstaan en nu is het dan echt zover: je eerste werkdag. Hoewel het angstzweet misschien over je rug druppelt, ben je vastberaden een goede indruk te maken. En dat gaat je uiteraard ook lukken. Zolang je dit ene ding maar achterwege laat.

Laten we eerlijk zijn: een eerste werkdag is altijd spannend. Dat je last hebt van de nodige zenuwen is dan ook niet gek, maar vaak verbloemen we deze door ineens heel veel te gaan praten. Op zich nog geen man overboord, maar wel als je alleen over jezelf praat. Daar wordt namelijk niemand vrolijk van. Vooral je nieuwe collega’s niet.

Irritaties

‘Om het respect van je collega’s en leidinggevenden te winnen, is het van belang om tijd in hen te investeren in plaats van jezelf. Vaak beginnen we, mede door de zenuwen, ronduit over onze eigen prestaties en ambities te praten, wat juist voor veel nervositeit of irritaties bij je collega’s kan zorgen,’ vertelt Jason Sackett van Glassdoor, een website waar (oud-)werknemers anoniem een review over een bedrijf en het management kunnen geven.

Luisteren

Volgens hem is het dan ook belangrijk dat je jezelf vooral de eerste dag niet te veel de hemel in prijst. ‘Verdiep je liever in wat je collega’s te bieden hebben, wat hun rol is in in het bedrijf en wat ze allemaal al bereikt hebben. Door goed naar hen te luisteren leer jij vervolgens ook weer.’ Dus begin jij binnenkort bij je nieuwe job, dan weet je wat je te doen staat!

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron: Cosmopolitan UK | Beeld: iStock