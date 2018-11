Equal Pay Day: zo onderhandel je jezelf naar die loonsverhoging toe

Hetzelfde salaris ontvangen als een man die hetzelfde werk uitvoert – zo moeilijk zou dat niet moeten zijn, toch? Wel dus, want vrouwen verdienen nog steeds 15,5% minder. Dat moet natuurlijk anders.

Hoe vaak sta je erbij stil dat die mannelijke collega van je op links aan het einde van de maand meer op zijn rekening gestort krijgt dan jij? En dat jij eigenlijk elke dag om kwart voor vier je spullen zou kunnen pakken, omdat je daarna feitelijk niet meer wordt uitbetaald? Laat die mannen dan nog maar even zweten voor die extra centen die ze ‘verdienen’.

Lanterfanten

Om dit ongelijk aan de kaart te stellen is Equal Pay Day op 5 november in het leven geroepen. Vandaag is namelijk 84% van het jaar voorbij, wat gelijk staat aan de (toen nog 16%) loonkloof. Oftewel: we zouden vanaf vandaag eigenlijk de rest van het jaar kunnen gaan lanterfanten.

Dan doen we het zelf wel

Hoewel die kloof in vier jaar tijd een halve procent gedaald is (ge-wel-dig), is het noodzaak dat we zelf dus maar de spreekwoordelijke koe bij de hoorns pakken. En dat doen we door beter te gaan onderhandelen. Hoe dan? Nou, zo:

Toneelspelen

Vraag een man (liefst één die zelf goed is in onderhandelen) met je te oefenen. Hij is jouw baas, jij bent jezelf en probeert een loonsverhoging los te weken. Na het rollenspel evalueren jullie en geeft hij jou tips. Doe dit net zo lang, totdat je precies weet wat je moet zeggen en hoe je erbij moet kijken. Doordat je nu weet wat je gaat zeggen zal het ‘in het echt’ ook ineens een stuk makkelijker je mond uitrollen. Nee is ja

Vrouwen laten zich over het algemeen veel te snel afschepen met een simpele ‘nee’. Natuurlijk zegt je baas dat er geen ruimte is voor extra beloning voor je werk. Zie het als een spelletje. Ga ervan uit dat zijn/haar antwoord nee is, en bereid je voor op waarom jij die loonsverhoging verdiend – los van alle argumenten van je baas. Raak je je door je argumenten heen? Gebruik dan de grammofoonplaat-techniek: blijf jezelf gewoon herhalen. Stilte is je beste vriend

Lastig he, een stilte laten vallen? Dat vindt je baas waarschijnlijk ook maar misschien is hij/zij daar beter op getraind. Deze techniek wordt namelijk vaak geleerd in management-achtige cursussen. Train jezelf dus in het laten vallen van stiltes. Mensen zijn namelijk geneigd om die stiltes op te vullen, omdat ze ongemakkelijk aanvoelen. Tijdens onderhandelingen worden ze daarom ook geregeld ingezet. Laat die stiltes dus zelf vallen, nadat je je argument hebt gevoerd en train jezelf dus niet om verder te praten: daarmee zwak je jezelf vaak weer af. Let op je houding

Ook dit kun je van te voren trainen. Door jezelf op te nemen tijdens dat toneelstukje waar we het bij punt 1 over hadden, ga je terugzien wat je houding eigenlijk zegt. Die zie je nog beter als je het filmpje terug kijkt zónder geluid. Je kunt je onderhandelingstechniek nog zo goed onder de knie krijgen, als je lichaam je woorden niet ondersteund komt er weinig van je woorden over.

Klinkt het als een hoop gedoe? Dat is het ook. Behalve als je denkt aan wat het je kan opleveren: meer cash op de bank, en een goed gevoel over jezelf!

