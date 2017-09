Er bestaat een roze zee en we willen er nu naar toe

We zijn dol op alles dat roze is. Dat er zoiets bestaat als een roze zee – waar we dus nu pas achter komen – is dan ook alsof onze wildste fantasie werkelijkheid wordt. En: nu willen we er natuurlijk heen.

Die geweldige zee vind je bij het vissersdorpje Las Coloradas, dat in het Noord-Oosten op het schiereiland Yucatán Peninsula in Mexico ligt. Technisch gezien is het water hierdoor geen zee, maar een meer.

Hoe dan?

Zo roze als de kleur van het meer is, zou je bijna denken dat het niet echt is. Maar niets is minder waar. Het water heeft haar kleur te danken aan het feit dat het erg zout is, en de zon zo fel. Kleine, roze algen, plankton en garnalen zijn dol op het zoute water en doordat het water snel verdampt door de zon, worden de organismen steeds meer geconcentreerd. Wanneer de zon op het meer schijnt, ziet het er daardoor roze uit.

Zwemverbod

Tot 2016 was het toegestaan om in de meren te zwemmen, maar inmiddels geldt daar een verbod op omdat het te dicht bij een zoutfabriek is. Je kunt wel een tour boeken die je naar een bepaald deel van Las Coloradas brengt, waar je wél mag zwemmen in het roze water.

Deze plek staat vanaf nu op onze bucketlist, dat begrijp je.

Beeld iStock, Sanoma Beeldbank