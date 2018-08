Er gaat een heel bizarre foto van Rosanna en Niels rond op het internet

Net als tijdens hun eerste deelname aan Temptation Island zijn Rosanna en Niels ook dit seizoen het meest spraakmakende koppel. De vlam schiet in de pan en beiden zijn gezind op wraak. Bittere, nare wraak. Je kunt je haast niet voorstellen dat deze twee al vier jaar samen zijn… Tot dat je deze foto ziet.

IJdeltuitjes

Wie een blik op zowel Rosanna als Niels werpt, ziet direct: ijdelheid. Allebei zijn ze gek op fitness en hebben ze het nastreven van bepaalde schoonheidsidealen hoog in het vaandel staan. Denk bij Niels aan spiermassa, tatoeages, witte tanden en lekker veel tanktops. Voor Rosanna zijn die schoonheidsidealen: opgespoten lippen, lange wimpers, dikke billen en een strak lichaam. Maar besef je goed: Rome is niet op één dag gebouwd en Rosanna en Niels ook niet. Dat blijkt maar weer eens uit deze foto, van zo’n vier jaar geleden. Niels herkennen we, maar Rosanna? Wauw, wat een transformatie!

Nu is de foto an sich natuurlijk niet heel gek, maar in vergelijking met hoe ze er nú uit zien, vinden wij het verschil bizar!

Temptation hunt

Bovenstaande foto circuleert momenteel op volle snelheid over het wereldwijde web. Michella Kox, Temptation Juice, Team Tempa, er zijn talloze Facebook-groepen opgericht waarin het laatste dirt rondom de koppels en verleiders fanatiek wordt gedeeld. Hierdoor is er sprake van een ware Temptation Hunt: worden de koppels ergens gespot? Click, foto en hup, op het internet ermee. Ook worden er veel foto’s uit de oude doos getoverd. Eerder ging onderstaande foto van Rosanna (rechts) al rond, ook hierbij vragen wij ons af: herken jij haar?

