Voor wie er geen genoeg van kan krijgen: welke festivals zijn er nog dit weekend?

Na Lowlands kan het opeens snel gaan: de zomer lijkt bijna voorbij. Plots val je in een zwart gat en heb je niets anders te doen dan de dozen met regenjassen en shawls van zolder halen. Maar ho es even, de zomer is pas voorbij when you say so! Ook het staartje van de zomer heeft nog genoeg festivals in petto om uit je bol te gaan. Wij hebben de leukste festivals van dit weekend voor je op een rij gezet!

Mysteryland, Spaarnwoude

Mysteryland mogen we inmiddels het Tomorrowland van de Lage Landen noemen. Al sinds 1993 is dit festival vol kleur, DJ’s en mystery één van de meest toonaangevende festivals van Nederland. Hip hop, hardcore, happy feelings, er is voor ieder wat wils.

Mysterlyland, 24-26 augustus

Encore Festival, NDSM-werf

Wat is de festivalzomer zonder Encore? Het hip hop en R&B festival is inmiddels vaste prik voor velen. Met dit jaar onder andere Prime, Flava en Flonti Stacks in de line-up.

Encore Festival, 25 augustus

Once in a Blue Moon, Amsterdamse Bos

Was het eerst nog A Day At The Park waarvoor je naar het Amsterdamse Bos fietste, nu heeft Once in a Blue Moon het plekje overgenomen. Het is de eerste editie van dit all American festival: van hartverscheurende Americana tot dansbare countrypop in de prachtige en unieke setting van het Amsterdamse Bos. Een heel nieuwe beleving dus!

Once in a Blue Moon, 25 augustus

Foutdoor, Helmond

Tja tja, what’s in a name? Naar Foutdoor Helmond ga je voor een dosis plezier, want dit festival presenteert zichzelf als hét verkleedfeest van Nederland. Need we say more?

Foutdoor Helmond, 25 augustus

Naar welke ga jij?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.